Tego przy granicy polsko-białoruskiej dawno nie było. Nowy raport SG

Straż Graniczna przekazała najnowsze wieści z granicy polsko-białoruskiej. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że minionej doby (16 czerwca) odnotowano blisko 240 prób nielegalnego wejścia do Polski.

Nowy raport SG z granicy polsko-białoruskiej

Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były na odcinkach granicy lądowej ochranianej przez placówki SG w Michałowie, Białowieży, Narewce, Krynkach, Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych. Cudzoziemcy, którzy próbowali sforsować polską granicę, niszczyli barierę fizyczną oraz usiłowali przekroczyć graniczne rzeki Istoczankę oraz Świsłocz.

W okolicy Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy osoby, którym nie udało się przedostać na polską stronę granicy kamieniami zaatakowały polskie patrole. Z doniesień Straży Granicznej wynika, że w wyniku incydentów nikt nie ucierpiał.

We wcześniejszym raporcie z 13-15 czerwca podawano, że migranci podjęli ponad 520 prób przedostania się do Polski. Na pograniczu odnotowano obecność cudzoziemców z blisko 30 krajów. Wśród nich znaleźli się m.in. migranci z Afganistanu, Pakistanu, Indii, Kongo, Sudanu i Erytrei.

Migranci odpuszczają? Nowe dane z granicy polsko-białoruskiej

Z informacji Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że w ciągu pierwszych miesięcy obowiązywania nowych przepisów ograniczających prawo do składania wniosków o azyl, liczba wnioskodawców spadła o prawie 97 proc. Do pograniczników wpłynęły wnioski od 23 migrantów, podczas gdy w analogicznym okresie (marzec-maj 2024) było ich blisko 800.

Z kolei Andrzej Juźwiak, rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej informował, że zmalała także presja na pograniczu polsko-białoruskim. Od 27 marca do 22 maja 2025 roku odnotowano ponad 6100 prób nielegalnego wejścia do Polski a w analogicznym okresie ubiegłego roku było to blisko 11 700 takich prób.

Czytaj też:

Presja migracyjna? Nie tylko na granicy z Białorusią. Wiceszef MSWiA wskazał inne punktyCzytaj też:

Funkcjonariusze SG oskarżani o przemoc, kradzież, czy niszczenie mienia. Jeden miał przejechać psa