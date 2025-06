Eksplozja na Gubałówce. Złodzieje wysadzili dwa bankomaty

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 czerwca na Gubałówce w Zakopanem. Około godz. 2:30 nieznani sprawcy wysadzili i okradli dwa bankomaty. Od wczesnych godzin porannych na miejscu trwają działania służb, w tym policyjnych techników, ekspertów z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i przewodników z psami tropiącymi.

Działania policji potwierdzone zostały przez Wirtualną Polskę. — Na miejscu cały czas trwają czynności, działają biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa. Z tego co wiem, zaangażowało się też Centralne Biuro Śledcze — usłyszał po godz. 11 portal od dyżurnego zakopiańskiej policji.

I dalej: — Doszło do w jakiejś formie rozszczelnienia urządzeń. To są bardzo, bardzo wstępne ustalenia.

Policja wydała komunikat w sprawie eksplozji bankomatów. To kolejne takie zdarzenie w regionie w ostatnich latach

Oficjalny komunikat w sprawie pojawił się w mediach społecznościowych zakopiańskiej policji. „Od wczesnych godzin porannych trwają intensywne działania policyjne zmierzające do ustalania tożsamości oraz zatrzymania sprawców kradzieży z włamaniem do dwóch bankomatów. Do zdarzenia doszło dzisiaj w nocy około 2.30. Na miejscu pracują śledczy z technikiem kryminalistyki, przewodnik psa tropiącego oraz biegli z laboratorium kryminalistycznego KWP Kraków. Rejon działania policjantów został odgrodzony i na obecnym etapie nie ma możliwości przejazdu ulicą Stanisława Zubka w Zakopanem” — przekazał asp. szt. Roman Wieczorek.

Jak zauważył Tygodnik Podhalański, nie jest to pierwszy taki przypadek w regionie. Dwa lata temu złodzieje wysadzili bankomat w Białce Tatrzańskiej, a kilka lat wcześniej analogiczne zdarzenie miało miejsce — tak jak teraz — na Gubałówce.

