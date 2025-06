Prokuratura umorzyła śledztwo ws. Poczty Polskiej. Zarząd nie odpowie za wybory kopertowe

Postępowanie prowadzone przez warszawską prokuraturę wszczęte zostało na wniosek Najwyższej Izby Kontroli. Później dołączone zostały do niego kolejne wnioski, w tym ten przygotowany przez sejmową komisję śledczą. Jak informuje Wirtualna Polska, 11 czerwca śledztwo zostało umorzone.

We wniosku NIK informowało m.in., ze członkowie zarządu Poczty Polskiej w związku z organizacją korespondencyjnych wyborów prezydenckich w 2020 roku narazili spółkę na szkodę w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Całkowity koszt wyborów kopertowych Izba oszacowała na blisko 133 miliony złotych.

Śledztwo ws. Poczty Polskiej umorzone. Zarząd nie odpowie za wybory kopertowe

Według informacji uzyskanych przez Wirtualną Polskę, zdaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie Poczta Polska nie straciła na organizacji wyborów ani złotówki. Argumentem za tym ma być fakt, że ponad 53 miliony złotych z wydanych 66,8 milionów złotych zostało spółce zrekompensowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, a o pozostałą kwotę spółka procesuje się ze Skarbem Państwa i do zakończenia procesu nie można mówić o stracie.

„Ale przede wszystkim prokuratura uznała, że zarząd Poczty Polskiej nie chciał wyrządzić spółce szkody, ani nie godził się na jej powstanie, więc nie można mu przypisać przestępstwa niegospodarności. Prokuratura uznała, że zarząd działał w dobrej wierze i zaufaniu do organów państwa” — pisze Wirtualna Polska.

Dodatkowym argumentem ma być to to, że zarząd Poczty Polskiej był zobligowany prawnie do wykonania decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, od której nie przysługiwało odwołanie.

Analogiczna argumentacja i decyzja pojawić się miała w przypadku śledztwa dotyczącego przetwarzania danych osobowych z rejestru PESEL oraz spisów wyborców blisko 30 milionów Polaków. „Od decyzji o umorzeniu przysługuje zażalenie do sądu” — czytamy.

