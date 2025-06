Alerty IMGW dla części Polski. W tych rejonach może być groźnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia dla czterech województw przed silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują na Podlasiu oraz w niektórych powiatach województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Ostrzeżenia pogodowe będą ważne w piątek 20 czerwca od godz. 10 do 16. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu.

Aktualny stopień i długość ostrzeżeń IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Wiatr w zachodniej połowie kraju powinien być słaby i umiarkowany. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach może osiągać do 60 km/h, a w Sudetach początkowo do 65 km/h. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich.

Pogoda na piątek. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Na znacznym obszarze kraju termometry powinny pokazywać około 22 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie – do 24 kresek, a chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat ok. 15 stopni Celsjusza. W dzień w zachodniej połowie Polski przewidziane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, a we wschodniej umiarkowane i okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.

W nocy powinno być bezchmurnie lub małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od sześciu st. C. na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat, ok. dziewięciu kresek w centrum, do 13 stopni Celsjusza na zachodzie i wybrzeżu. Na wschodzie kraju spodziewany jest wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni i północny, na pozostałym obszarze Polski słaby, zmienny z przewagą zachodniego, a na wybrzeżu także południowo-wschodniego.

