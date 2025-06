Jechał „motorowerem” po Monciaku. Wprawił policjantów w osłupienie

Pomorska policja poinformowała, że funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie w nocy 20 czerwca na ulicy Bohaterów Monte Cassino zatrzymali 57-latka. Powodem było poruszanie się przez mężczyznę rowerem przerobionym na „motorower”. Jak się okazało, dostawca jedzenia zamontował w pojeździe silnik spalinowy o pojemności 50 centymetrów sześciennych, a jako tylne światło wykorzystywał elektroniczny znicz.

Sopot. Policjanci skontrolowali nietypowego „motorowerzystę” na Monciaku

Pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a jego stan techniczny oraz zastosowane rozwiązania stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa – nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze sporządzili wobec 57-latka wniosek o ukaranie do sądu z tytułu popełnionych wykroczeń.

Policja przypomniała, że przerabianie rowerów na pojazdy mechaniczne bez odpowiednich zezwoleń i homologacji jest niezgodne z przepisami prawa, a także może prowadzić do poważnych konsekwencji. Mundurowi podsumowali, że „bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu”.

Policjanci kontrolują rowery elektryczne. Akcji będzie więcej

W kwietniu, w związku z rosnącą popularnością rowerów elektrycznych, pomorscy policjanci przeprowadzili działania E-rowery. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników e-rowerów oraz innych uczestników ruchu drogowego, kontrola przestrzegania przepisów, eliminowanie pojazdów niedopuszczonych do ruchu i osób kierujących pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie.

Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na: nielegalne przeróbki e-rowerów umożliwiające rozwijanie nadmiernych prędkości, brak obowiązkowego wyposażenia, nieprawidłowe zachowania wobec pieszych i innych rowerzystów, stosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Podczas kontroli rowerów elektrycznych policjanci ujawnili pięć przypadków zmian konstrukcyjnych w tych pojazdach i zostały one potraktowane jako pojazdy niedopuszczone do ruchu.

Czytaj też:

Rośnie liczba „elektryków" w Polsce. Podano najnowsze daneCzytaj też:

Rower przyszłości napędzany wodorem! Innowacja prosto z Polski