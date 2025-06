Pierwszy test nowego rzecznika rządu. Dziennikarze zadzwonili późną porą

Wybór ministra Adama Szłapki na rzecznika rządu ogłosił w piątek osobiście premier Donald Tusk. — Dziękuję za tę gotowość jak zawsze do realizacji zadań, realnych zadań, które są przed nami — mówił w jego kierunku szef rządu na konferencji prasowej. Na tej samej konferencji nowowybrany rzecznik zadeklarował, że będzie dostępny dla mediów 24 godziny na dobę. Na pomysł, żeby to sprawdzić, wpadły niemal jednocześnie dwie stacje telewizyjne — Telewizja Republika o godz 22:47 i wPolsce24 o godz. 22:55.

Dziennikarze zadzwonili do Adama Szłapki. „I to w piątek”

Ostatecznie jednak jedynie druga stacja zdecydowała się na wykonanie telefonu. — Jak mamy nowego rzecznika, który zapowiedział, że będzie telefon 24 godziny na dobę telefon odbierał, to ja biorę telefon do ręki w takim razie. To co, dzwonimy? — zapytała Magdalena Ogórek współprowadzącego program Stanisława Janeckiego. — Dzwonimy — odpowiedział bez wahania dziennikarz. — Skrzynka pocztowa — powiedziała Ogórek.

Szłapka oddzwonił niecałą minutę później. — Już punkt dla pana, ponieważ sprawdzaliśmy wiarygodność pana słów. Pokazywaliśmy widzom materiał z konferencji, że pan 24 godziny na dobę będzie pod telefonem i rzeczywiście tak jest. Drodzy widzowie, 22:56 i pan minister odebrał — stwierdziła Ogórek. — I to w piątek — wtrącił się nowowybrany rzecznik. — Brawo. Tym bardziej, że pan urzędowanie rozpocznie 1 lipca dopiero — dorzucił Janecki. — Dziękuję. W takim razie serdecznie i widzów, i państwa pozdrawiam i życzę miłego programu — odpowiedział polityk.

twitter

Szłapka zapytany o sukces polskiej prezydencji. Odpowiedział bez wahania

Ale na samym telefonie się nie skończyło. —Jeżeli możemy skorzystać z okazji, że pana słyszymy. Jakby miał pan na szybko wskazać jeden sukces polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, to jaki by pan wskazał? — zapytała Ogórek. — Przede wszystkim wskazałbym na program SAFE. To jest duży program, 150 mld euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego Unii Europejskiej, bardzo dużo dla Polski z tego — odpowiedział rzecznik.

— To się chyba nigdy nie zdarzyło, żeby od kierunkowej decyzji politycznej, jaka zapadła na początku tego roku, do ostatecznego porozumienia i przygotowania programu, zostało wynegocjowane w tak krótkim czasie. Cokolwiek mogą mówić krytycy, to jest naprawdę bardzo duży sukces polskiej prezydencji — wytłumaczył minister.

Już po programie do całej sytuacji oraz tego, że bliźniacza telewizja wpadła na podobny pomysł chwilę wcześniej, Ogórek odniosła się w komentarzu w mediach społecznościowych. „Tak, Pan Minister Adam Szłapka odebrał (faktycznie późna pora), bardzo merytorycznie odpowiedział na pytanie i pozdrowił Widzów. PS. Nie wiedziałam o kolegach w Republice, bo prowadziłam ze Stanisławem Janeckim program na żywo:)” — napisała.

Czytaj też:

Sikorski zostawia resztę w tyle. Tak Polacy oceniają pracę ministrówCzytaj też:

„Cuda nad urną” i nieprawidłowości. Szokujące doniesienia z kolejnych komisji