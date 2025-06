Nowy rzecznik rządu. Jest oficjalne potwierdzenie

Dotychczasowy minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka został rzecznikiem prasowym rządu Donalda Tuska. Premier przedstawił go na konferencji prasowej, która rozpoczęła się 20 czerwca, o godz. 12.00. – Po pierwsze dziękuję za tę gotowość, jak zawsze, do realizacji realnych zadań, które są przed nami – zaczął na wstępie szef rządu.

– Formalnie pan minister Adam Szłapka stanie się rzecznikiem w dniu, w którym zakończy się prezydencja i tak razem, jak się domyślacie państwo, musimy jechać i do Hagi tam, gdzie jest szczyt NATO. Mamy spotkanie i później Rada Europejska i tam będzie także okazja podsumować polską prezydencję, ale już od dziś pan minister Szłapka będzie także pracował wspólnie z wami jako rzecznik rządu, jako osoba odpowiedzialna za możliwie najlepszą komunikację – powiedział Tusk.

Adam Szłapka o swojej nowej roli

– Jesteśmy przygotowani, gotowi do pracy, bardzo zdeterminowani. Sądząc po tych emocjach, faktycznie jest potrzeba przede wszystkim dobrej komunikacji i po pierwsze mówienia – i tutaj jest bardzo dużo amunicji – informowania o sukcesach rządu, których jest bardzo dużo – stwierdził z kolei nowy rzecznik.

Szłapka wymienił w tym kontekście KPO, babciowe, czy bardzo szybko poprawiającą się jakość kolei. – Naszym zdaniem jest to, żeby to nie obywatel musiał dowiedzieć się, jakie te sukcesy są, tylko żebyśmy my byli w stanie każdego dnia docierać do każdego obywatela z informacją o tym, co robimy, bo robimy bardzo dużo – zaznaczył.

Donald Tusk uspokajał niecierpliwych ws. rzeczniku rządu

– Tak jak się publicznie zobowiązałem, jeszcze w tym tygodniu przedstawimy rzecznika rządu, który będzie z państwem na co dzień, od rana do wieczora pracował tak, że bądźcie cierpliwi, ten tydzień niedługo się kończy – mówił premier w oświadczeniu po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Tusk w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie 11 czerwca tłumaczył, że zwłoka wynika z tego, że „to ma być rzecznik rządu”, a nie jego własnej osoby. – Czeka mnie więc jeszcze jedna runda ze wszystkimi koalicjantami, wszyscy muszą się czuć dobrze z rzecznikiem – wyjaśniał.

Premier o zadaniach nowego rzecznika

– Zadaniem rzecznika będzie zbudowanie dużo nowocześniejszego systemu. My mamy Centrum Informacyjne Rządu; minister Rucińska; zespół, który pracuje w CIR-ze to zespół od tego, żeby wszyscy mieli dokładną informację, co się dzieje w rządzie. Ale to nie wystarczy – przekonywał premier.

– My musimy uruchomić wszystkie zasoby personalne, ludzi z autorytetem, żeby byli heroldami na temat tego, co robimy. Więc to nie tylko administracja, przygotowanie informacji, ale to jest walka każdego dnia z użyciem wszystkich nowoczesnych metod. Do tego będzie rzecznik potrzebny – kontynuował Tusk. Szef rządu zapewniał, że rzecznik będzie „poważną figurą polityczną, mądrym człowiekiem i wagą ciężką w polityce”.

Czytaj też:

Sikorski zostawia resztę w tyle. Tak Polacy oceniają pracę ministrówCzytaj też:

Domański drugim Morawieckim? Zaskakujące ustalenia ws. rekonstrukcji