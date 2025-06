Śmiertelny wypadek na budowie. Mężczyzna przygnieciony przez maszynę

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Pruszki Wielkie w województwie podlaskim. Jak poinformowało Radio Białystok, wykorzystywany na budów drogi walec zsunął się z jezdni i przygniótł kierującego nim mężczyznę.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym straż pożarną, pogotowie oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety mężczyzny nie udało się uratować.

Prokuratura potwierdza tragedię. Śledczy ustalają przyczyny wypadku

Informację o zdarzeniu potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży Dorota Leszczyńska. Jak przekazała, z ustaleń służb wynika, że „38-letni pracownik firmy Unibep, podczas utwardzania świeżo położonej masy bitumicznej, zsunął się walcem na lewą stronę drogi”.

— Mając otwarte drzwi w pojeździe, najprawdopodobniej wysunął się z kabiny i został przygnieciony przez walec. Wezwane pogotowie ratunkowe podjęło akcję reanimacyjną, która nie przyniosła pozytywnego rezultatu — przekazała Radiu Białystok rzeczniczka.

Śledztwo w sprawie wszczęła Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie. Dochodzenie mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn wypadku prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Podstawowym pytaniem jest to, co mogło doprowadzić do zsunięcia się walca do rowu.

Czytaj też:

Zginęła 14-letnia sportsmenka. Dramatyczne zdarzenie w rzeszowskim wieżowcuCzytaj też:

Wypadek z udziałem pięciu aut. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście poszkodowanych