Pociąg z Warszawy do Chorwacji wyruszy niebawem. Pasażerowie zacierają ręce

Już jutro, w piątek 27 czerwca, startuje nowe turystyczne połączenie kolejowe. PKP Intercity uruchamia połączenie z Warszawy do Rijeki w Chorwacji.

Przewoźnik zapowiedział, że pociąg kursować będzie cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Rijekę z Warszawy połączy kurs w drugą stronę – w poniedziałki, środki, piątki i niedziele.

Chorwacja celem turystów z Polski. Od piątku nowy sposób, by tam dotrzeć

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków dla polskich turystów. Liczba odwiedzających z naszego kraju rośnie z każdym rokiem. Według danych systemu eVisitor od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku do Chorwacji przyjechało ponad 1,15 mln gości z Polski. Polacy znaleźli się na czwartym miejscu pod względem liczebności turystów w Chorwacji. Na podium byli Niemcy, Słoweńcy i Austriacy.

Uruchomienie połączenia kolejowego może poszerzyć rynek dla turystów, którzy unikają podróży samolotem. Może też przyciągnąć osoby, dla których 19-godzinna podróż pociągiem jawi się jako ciekawa przygoda.

Nowe połączenie stało się sprzedażowym hitem. W ciągu pierwszych 2 godzin sprzedaży 40 proc. miejsc w pociągu zostało zarezerwowanych. Podróżni mieli do wyboru kuszetki oraz miejsca w drugiej klasie.

Pociąg Warszawa-Rijeka. Czy są jeszcze bilety?

Pierwszy Adriatic Express odjedzie z dworca Warszawa Wschodnia w piątek 27 czerwca o 13:44. Według rozkładu podróżni do Rijeki dotrą w sobotę, kilka minut po 10.

Mniej niż dobę przed odjazdem wciąż są dostępne bilety. W ofercie bezzwrotnej bilet wyceniono na 79,90 euro (prawie 350 zł).

Dla porównania, lot z Warszawy do Chorwacji bez przesiadek trwa około dwie godziny. Kupując bilet z odpowiednim wyprzedzeniem, najtańsze znajdziemy na lipiec za około 650 zł.

