SG z ważnym przesłaniem dla najmłodszych. Chodzi o wakacje

W piątek odbyło się zakończenie roku szkolnego. Sobota to pierwszy dzień wakacji. W związku z rozpoczynającym się letnim wypoczynkiem Straż Graniczna opublikowała poradnik dotyczący bezpiecznej podróży dzieci.

Wakacje 2025. Kampania Straży Granicznej

„Zależy nam na tym, aby osoby podróżujące z dziećmi lub wysyłające najmłodszych na wypoczynek zagraniczny zarówno w ramach państw Schengen, jak i do państw trzecich, zostały wyposażone w odpowiednią do tego wiedzę” – napisano na początku tekstu. Poradnik obejmuje m.in. podstawy prawne, przygotowania do odprawy granicznej oraz wymagane dokumenty dla dzieci i ich opiekunów.

W poradniku czytamy, że odprawa graniczna dzieci w towarzystwie rodzica wygląda identycznie, jak w przypadku dorosłych. Procedura obejmuje:

potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa dziecka przekraczającego granicę

weryfikację dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy

sprawdzenia dziecka w bazach danych.

Dziecko może przekroczyć polską granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego – w zależności od kraju docelowego. Paszport to podstawowy dokument uprawniający do podróży zagranicznych. Dowód osobisty wystarczy w przypadku przekraczania granic państwa członkowskich EU, EOG i państw, które zawarły umowę o swobodzie przepływu osób z Unią Europejską i jej krajami członkowskimi.

Straż Graniczna apeluje, aby przed udaniem się w podróż sprawdzić datę ważności paszportu lub dowodu osobistego.

Podróż dziecka z osobą trzecią. Jak wygląda kontrola?

Dziecko może również przekroczyć granicę w towarzystwie osoby trzeciej niebędącej rodzicem lub samodzielnie. W takim wypadku strażnicy dokonują czynności kierując się dobrem dziecka. W ramach dostępnych procedur mogą dokonać sprawdzenia baz danych, przeprowadzić z dzieckiem rozmowę, uzyskiwać dodatkowe informacje od osoby podróżującej z małoletnim, kontaktować się z rodzicami dziecka, zapoznawać z przedstawionymi dokumentami (np. pełnomocnictwo lub upoważnienie notarialne).

Jeżeli Straż Graniczna będzie miała jakiekolwiek wątpliwości co do zgromadzonych informacji, może podjąć decyzję o zakazie przekroczenia granicy. W opublikowanym materiale przypomniano również, że niektóre państwa Unii Europejskiej wymagają specjalnych zgód na podróż dziecka z osobą trzecią.

Czytaj też:

Ważna inicjatywa dla uczniów. Zainaugurowała ją Barbara NowackaCzytaj też:

Prawda o wakacjach last minute. „Jesteśmy bardziej narażeni na pewne ryzyko”