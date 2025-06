SG mocno obecna na polsko-niemieckiej granicy. Współpraca ma jeden cel

Straż Graniczna poinformowała o rozpoczęciu współpracy, która ma pomóc lepiej zabezpieczyć granicę polsko-niemiecką. W 2015 roku Komendant Główny Straży Granicznej i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej podpisali porozumienie u współdziałaniu.

W połowie czerwca bieżącego roku pojawiły się patrole przy granicy polsko-niemieckiej. Do funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej dołączyli żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Zachodnia granica kraju. Wspólne patrole Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej

Jak poinformowała Komenda Główna Straży Granicznej, „wspólne patrole strażników granicznych z żołnierzami są wykorzystywane w działaniach związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego”. Celem działań połączonych służb ma być „szybkie reagowanie na zagrożenia” oraz działania prewencyjne.

W rejonie polsko-niemieckiej granicy straż graniczna prowadzi całodobowe kontrole drogowe oraz weryfikuje legalność pobytu cudzoziemców. Od początku kwietnia skontrolowano prawie 4,5 tys. osób zatrzymano ponad 250 obcokrajowców nielegalnie przebywających w kraju.

Niemcy przerzucają migrantów do Polski? MSWiA zaprzecza

Rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński ostrzegł przed dezinformacją.

„Stwierdzenie, że Niemcy przerzucają migrantów do Polski, jest nieprawdziwe. Kto to ogłasza ten perfidnie sieje dezinformację. W tej sytuacji mamy do czynienia w większości z cudzoziemcami, którzy przebywali na terenie Polski (większość z nich legalnie) i którzy następnie próbują wjechać do Niemiec, ale w wyniku kontroli granicznej otrzymują odmowę wjazdu do tego państwa” – powiedział. Rzecznik dodał, że polskie służby są informowane przez stronę niemiecką o fakcie odmowy wjazdu danego cudzoziemca, a polscy funkcjonariusze „podejmują stosowne czynności”.

