Pogoda na niedzielę. Uwaga na upały i burze

Niedziela będzie kolejnym dniem z letnią pogodą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje umiarkowane i duże zachmurzenie. W centrum, na północy i północnym wschodzie spodziewać się można przelotnych opadów deszczu oraz umiarkowanych opadów jednostajnych.

Żółte i pomarańczowe alerty. Upał do 31 stopni

W Polsce południowo-wschodniej oraz części zachodniej po południu pojawią się burze. Lokalnie może dochodzić do opadów gradu. Opady nie będę intensywne. Spodziewana suma opadów do 10-15 mm na większości obszaru kraju, do 20 mm na Kujawach i Warmii, do 30-40 mm na południowych wschodzie Polski.

Maksymalne temperatury nie powinny przekroczyć 20-25 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na wschodzie i południowym wschodzie – tam termometry wskażą do 26-31 stopni.

IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty pogodowe związane z wysoką temperaturą. Ostrzeżenia obowiązywać będę w niedzielę, od godziny 12 do godziny 20. Zostały wydane na większości obszaru Polski – poza północno-zachodnią i północną częścią.

Synoptycy spodziewają się wiatru słabego i umiarkowanego z zachodu. Okresami może być porywisty. W czasie burz może osiągać 65 km/h, a nawet 80 km/h miejscowo na południowym wschodzie kraju. W Sudetach prędkość wiatru dochodzić będzie do 60 km/h, a w Karpatach do 75 km/h.

Pogoda na nowy tydzień. Ochłodzenie i deszcz

Na kolejne dni zapowiadane jest ochłodzenia. Temperatury maksymalne będą niższe o kilka stopni. Pojawią się również obfite opady. W poniedziałek termometry wskażą 21-26 stopni, we wtorek będzie już 21-23 na terenie całego kraju. W środę i czwartek temperatury będą podobne. Będzie pochmurno i deszczowo. W Polsce południowo-wschodniej pojawią się burze. Wiatr będzie umiarkowany.

