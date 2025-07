Koszulka Nawrockiego wylicytowana za fortunę! Teraz czas na samochód

Kilka dni temu Krzysztof Stanowski za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że koszulka Karola Nawrockiego, w której następca Andrzeja Dudy grał lata temu w A-klasie, została w Kanale Zero wylicytowana za 110 000 złotych.

Koszulka Nawrockiego wylicytowana za 110 tys. zł. Teraz czas na Renault Twingo

„Po tym sukcesie prezydent-elekt skontaktował się z nami, że wkrótce przekazany zostanie na licytację – oczywiście z osobistym spotkaniem, może uda się nawet wspólną przejażdżkę zorganizować – Renault Twingo, którym przemierzał trasy podczas kampanii” – napisał dziennikarz na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Samochód należy do fotoreportera, z którym PKN współpracuje i to będzie prezent od ich obu. Szczegóły podczas następnej akcji” – dodał.

Krzysztof Stanowski poinformował, że będzie wspierał zbiórkę dla 2-letniego Huberta, u którego zdiagnozowano dystrofię mięśniową Duchenne’a. Terapia genowa i koszt pobytu w Stanach Zjednoczonych, a także całokształt leczenia i rehabilitacji został wyceniony na 16,5 mln zł. Zbiórka została uruchomiona w serwisie siepomaga.pl i do chwili publikacji tekstu zebrano 763 tys. zł.

Przejmujące słowa mamy 2-letniego Huberta. „Będę o niego walczyć do końca”

„Kiedy dowiedziałam się, że zostanę mamą, byłam bardzo szczęśliwa. Cieszyłam się, tym bardziej że dwie kreski na teście pojawiły się gdy już straciłam nadzieję na bycie mamą i nie zapowiadało się, że szybko nią zostanę. Dla mnie był to cud. Wtedy nie myślałam, że życie pisze dla mnie scenariusz, w którym będę żyła w strachu o życie ukochanego synka” – napisała mama Huberta.

„Mimo wszystkich trudności codziennie dziękuję za to, że mogę być mamą Huberta. To największy dar, jaki otrzymałam od życia – będę o niego walczyć do końca! Dlatego jeśli możesz mi w tym pomóc, bardzo Cię o to proszę” – zaapelowała w opisie zbiórki.

