Zaskakujące wieści o mężu Kingi Dudy. Pracuje dla rządu Tuska

Kinga Duda wzięła ślub 5 lipca w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny mieszczącej się w Pałacu Prezydenckim. Córka Andrzeja Dudy powiedziała sakramentalne „tak” swojemu wybrankowi, Mateuszowi.

Para nie zdecydowała się na organizację hucznego wesela. Uroczystości miały charakter rodzinny. Wzięło w nich udział około 50 osób – członkowie najbliższej rodziny oraz przyjaciele pary młodej.

Kinga Duda wzięła ślub. Kim jest jej mąż?

Mężem Kingi Dudy został Mateusz Zawistowski, 33-letni doktor prawa. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że zięć Andrzeja Dudy specjalizuje się w transakcjach i projektach międzynarodowych. Jest także inwestorem. Przez blisko osiem lat był związany z kancelarią White&Case.

Na swoim koncie ma również współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i amerykańskim funduszem venture capital. Mateusz Zawistowski prowadzi także zajęcia dla studentów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ramach działalności pro-bono wspiera m.in. Fundację Kościuszkowską oraz Narodową Galerię Zachęta.

Mateusz Zawistowski współpracuje z rządem Donalda Tuska

Jak się okazuje, wybranek Kingi Dudy blisko współpracuje z rządem Donalda Tuska, a konkretnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na wiosnę został powołany na szefa funduszu Polish Defence Fund, który ma za zadanie wzmocnić innowacyjne zdolności obronne Polski. Resort tłumaczył, że fundusz jako niezależny i rynkowy podmiot ma mobilizować kapitał na potrzeby strategicznych inwestycji w sektorze obronnym oraz podwójnego zastosowania.

– W moim przypadku było to połączenie ambicji zawodowej i poczucia odpowiedzialności. Widzimy, jak dynamicznie zmienia się świat – wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne jest strategiczne podejście do obronności i technologii. Defense tech to dziś obszar, w którym krzyżują się awangarda technologii (drony, AI, komputery kwantowe) i wymiar bezpieczeństwa narodowego – mówił Mateusz Zawistowski w rozmowie z Mam Startup.

