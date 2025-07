Dudzie puściły nerwy. „Dawno nikogo w Polsce nie powieszono”

Andrzej Duda udzielił wywiadu Otwartej Konserwie, Klubowi Jagiellońskiemu oraz Nowemu Ładowi. Prezydent mówił m.in. o swoich planach po zakończeniu kadencji, a także o wojnie w Ukrainie i bieżącej sytuacji politycznej w Polsce.

Andrzej Duda zaskoczył. Ostre słowa o sędziach

Głowa państwa nie szczędziła gorzkich słów pod adresem sędziów oraz całego wymiaru sprawiedliwości. – Jeżeli to środowisko nie opamięta się, to trzeba będzie tych wszystkich ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego bez prawa do stanu spoczynku. Być może przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie to po prostu zrobić – stwierdził Andrzej Duda.

– Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: „Wie pan dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i bezczelnego warcholstwa? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę”. To straszne, ale w tych słowach jest prawda. Co by nie opowiadał jeden czy drugi Koryfeusz prawa karnego, kara ma również walor odstraszający – tłumaczył.

Andrzej Duda skrytykował TK. Zaskakujące słowa

Prezydent skrytykował także działalność Trybunału Konstytucyjnego. – TK wzbudzał moje wątpliwości przez ostatnie 30 lat, ponieważ za każdym razem wybierali go albo postkomuniści albo lewicowi liberałowie. Przez całe lata w trybunale nie udało się przeforsować niczego, ponieważ byli tam ludzie o określonym profilu ideologicznym – ocenił Andrzej Duda.

W dalszej części rozmowy polityk kpił z protestów ws. zmian w TK, które wybuchły w 2015 roku po przejęciu władzy przez PiS. – Gdy zaczęły się rzetelne i uczciwe zmiany w zgodzie z konstytucją i wszystkimi zasadami ustrojowymi, to nagle się okazało, że negowany jest TK – przekonywał Andrzej Duda.

– Wściekły establishment kontestował zmiany jako niedopuszczalne, bo zostali odepchnięci od koryta i stracili gwarancję w postaci przyblokowania TK swoimi ludźmi wybranymi na zapas – dodał prezydent.

