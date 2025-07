IMGW prognozuje pogodę na drugą połowę wakacji. To czeka Polaków

Dotychczas lato w Polsce było skrajne – albo z nieba lał się upał, albo nasz kraj zagrożony był ulewnymi deszczami. Do tego pustosząca uprawy susza, niskie poziomy rzek i jezior oraz alerty pożarowe w lasach. IMGW prognozuje, jak wyglądać będą kolejne letnie miesiące oraz jesień.

Sierpień 2025. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa

Według specjalistów sierpień przyniesie w całym kraju temperatury powyżej normy w porównaniu do średnich z lat 1991–2020. Jeśli chodzi o opady, mają one mieścić się w typowym przedziale wieloletnim – oznacza to, że nie powinniśmy się spodziewać ani nadmiernych susz, ani wyjątkowo mokrego miesiąca.

Wrzesień 2025. Cieplej tylko na północnym zachodzie

Prognozy na wrzesień pokazują, że w północno-zachodnich rejonach Polski może być cieplej niż zwykle, podczas gdy reszta kraju utrzyma standardowy poziom temperatur. Co ciekawe, więcej deszczu niż przeciętnie może spaść na północnym wschodzie, natomiast inne obszary Polski nie powinny zauważyć większych odchyleń w opadach.

Październik 2025. Jesień bez niespodzianek temperaturowych

W październiku temperatura powinna być zgodna z klimatyczną normą. Jednak mieszkańcy zachodniej części kraju mogą spodziewać się więcej opadów niż zwykle. Pozostałe regiony raczej nie odnotują większych różnic w sumie miesięcznych opadów.

Listopad 2025. Mokry finisz jesieni

Listopad zapowiada się jako miesiąc z typowymi temperaturami, ale z wyraźnie podwyższonym poziomem opadów w całym kraju. To oznacza, że możemy spodziewać się więcej deszczowych (lub śnieżnych) dni niż zwykle o tej porze roku.

Jak rozumieć terminy: „w normie”, „poniżej normy”, „powyżej normy”?

W prognozach IMGW odniesieniem jest tzw. klimatologiczna norma wieloletnia – obecnie z okresu 1991–2020. Temperatura i opady są klasyfikowane względem tej bazy danych:

Powyżej normy – oznacza, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej deszczowy niż 20 najchłodniejszych/najsuchszych miesięcy w analizowanym okresie.

Poniżej normy – sugeruje niższą temperaturę lub mniejsze opady niż w większości miesięcy w zestawieniu.

W normie – wskazuje na warunki zbliżone do 10 „przeciętnych” miesięcy z bazy porównawczej.

Uwaga na margines błędu! Czym są prognozy eksperymentalne?

Specjaliści z IMGW przypominają, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny, a ich dokładność bywa ograniczona. Modele obliczeniowe korzystają z zaawansowanych równań i danych, ale nie są w stanie przewidzieć lokalnych anomalii pogodowych, takich jak gwałtowne burze czy opady śniegu w październiku.

Dlatego zaleca się ostrożność w ich interpretacji – są to prognozy ogólne, obejmujące całe regiony, a nie szczegółowe przewidywania na konkretne dni.

