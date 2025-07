Zaskoczenie na granicy polsko-białoruskiej. Takiej sytuacji nie było od dawna

Straż Graniczna przekazała najnowsze dane z granicy polsko-białoruskiej. Z raportu polskich służb wynika, że pogranicznicy mają za sobą kolejną pracowitą dobę. Jak się okazuje, grupa migrantów postanowiła znaleźć nowy sposób na to, w jaki sposób nielegalnie dostać się do Polski. Cudzoziemcy zrobili podkop pod barierą, która znajduje się na granicy.

Jak czytamy w komunikacie SG, grupa ponad 20 obywateli Afganistanu przedostała się podkopem pod zaporą techniczną zabezpieczającą granicę. 18 osób zostało zatrzymanych, wobec 2 prowadzone są czynności w celu ich ujęcia.

Na pograniczu doszło także do ataku na polskie służby. „W rejonie Narewki migranci niezadowoleni z faktu, że polska granica jest dobrze chroniona zaatakowali nasze służby niebezpiecznymi przedmiotami” – przekazała w raporcie Straż Graniczna.

„W stronę mundurowych rzucano kamieniami, petardami i butelkami z cieczą, a pod koła nadjeżdżających aut pociętym drutem kolczastym. Uszkodzono także pojazd służbowy należący do SG” – dodano.

Migranci nie odpuszczają. Nowe dane z granicy polsko-białoruskiej

Wcześniej Straż Graniczna podała, że minionej doby (9 lipca) odnotowano ponad 120 prób nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi. 22 osoby są poszukiwane przez polskie służby.

Podlaski Oddział Straży Granicznej doprecyzował, że do prób nielegalnego przekraczania polskiej granicy dochodziło na odcinkach ochranianych przez placówki w Płaskiej i Białowieży. Migranci, którzy próbowali nielegalni dostać się do Polski pochodzili z Iraku, Sudanu, Afganistanu, Kamerunu, Erytrei oraz Algierii.

Nowe przepisy azylowe w Polsce

21 maja Sejm zadecydował o przedłużeniu obowiązywania przepisów ograniczających prawo do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią.

„Rzeczpospolita” dotarła do najnowszych danych Komendy Głównej Straży Granicznej, z których wynika, że zawieszenie prawa do azylu spowodowało blisko trzydziestokrotny spadek w ilości wnioskodawców – aż o prawie 97 proc. Do pograniczników wpłynęły wnioski od 23 migrantów, podczas gdy w analogicznym okresie (marzec-maj 2024) było ich blisko 800.

