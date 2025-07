Ruch Obrony Granic z Bąkiewiczem? Tak ocenili go Polacy

W najnowszym sondażu dla „Rzeczpospolitej” ankietowanych zapytano, o ich stosunek do Ruchu Obrony Granic, którego twarzą jest Robert Bąkiewicz.

Respondentów zapytano o to, czy poza Strażą Graniczną do strzeżenia polskiej granicy powinno zaangażować się również Ruch Obrony Granic.

Ruch Obrony Granic. Większość Polaków przeciwna ich zaangażowaniu w strzeżenie granicy przed migrantami

Większość ankietowanych jest temu przeciwna. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 52,3 proc. pytanych, a kolejne 8,1 proc. wskazało „raczej nie”. W sumie 60,4 proc. ankietowanych uważa, że ROG nie powinien strzec granicy wspólnie ze Strażą Graniczną.



Odmiennego zdania było 34 proc. respondentów. 15,2 proc. pytanych odpowiedziało „raczej tak”, a 18,8 proc. było zdecydowanie za tym pomysłem. W sondażu wzięto pod uwagę również poglądy polityczne ankietowanych, ich wykształcenie czy używane do pozyskiwania wiedzy media.



Ruch Obrony Granic ma poparcie wśród osób o prawicowych poglądach.

Wyborcy koalicji zdecydowanie przeciwko ROG. Wyborcy prawicowy są za

67 proc. uczestników badania, pozytywnie odniosło się do pomysłu zaangażowania Ruchu Obrony Granic. To wyborcy PiS, Konfederacji lub Razem.



„Rzeczpospolita” dodała, że większość ankietowanych popierających udział ROG to osoby z małych i średnich miasteczek, o podstawowym lub zawodowym wykształceniu, które wiedzę czerpią z mediów społecznościowych, YouTube oraz Telewizji Republika.



Z sondażu IBRIS wynika, że większość wyborców koalicji rządzącej jest przeciwna pomysłowi, aby ROG strzegł polskich granic wspólnie ze Strażą Graniczną.



Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 89,4 proc. ankietowanych w tej grupie, a kolejne 2,2 proc. – „raczej nie”.

Badanie dla „Rzeczpospolitej” przeprowadził IBRIS w dniach 11-12 lipca na grupie 1071 osób.

