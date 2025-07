Polacy ocenili Andrzeja Dudę. Wymowne wyniki sondażu

W maju 2015 roku Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego i został nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. – Polskie społeczeństwo dokonało wyboru, którego nikt się nie spodziewał. Tyle razy mówiono, że nie mam żadnych szans. Tymczasem okazało się, że wygrałem wybory – wspominał polityk.

Pięć lat później prezydent przekonał do siebie blisko 10,5 mln Polaków i uzyskał reelekcję. Jego kadencja powoli zmierza ku końcowi. 6 sierpnia Andrzej Duda oficjalnie przekaże urząd Karolowi Nawrockiemu.

Andrzej Duda i kontrowersyjne ułaskawienia

Mijających 10 lat dla wielu Polaków było czasem łamania konstytucji i prawa międzynarodowego oraz totalnego uzależnienia Pałacu Prezydenckiego od partii rządzącej. Głowa państwa w wielu sytuacjach powtarzała jak mantrę partyjne przekazy.

Nie można zapomnieć, że to właśnie Andrzej Duda ułatwił Prawu i Sprawiedliwości przejęcie zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego. Mimo tego, że jest z wykształcenia prawnikiem, polityk podpisywał bez mrugnięcia okiem większość ustaw przygotowywanych przez PiS, zupełnie nie przejmując się tym, że mogą one naruszać unijne prawo. Nie bez powodu przylgnął do niego przydomek "długopis".

Andrzej Duda zasłynął także kontrowersyjnymi ułaskawieniami. Do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, tuż przed końcem kadencji dołożył także Roberta Bąkiewicza.

Cieniem na prezydenturze kładzie się także stosunek prezydenta do mniejszości i regularną walki z „ideologią LGBT” czy prawami kobiet.

Andrzej Duda mężem stanu?

Z pewnością najważniejszym etapem prezydentury Andrzeja Dudy był wybuch wojny w Ukrainie. W tej kwestii nawet najbardziej zagorzali krytycy przyznawali, że prezydent zachował się jak prawdziwy mąż stanu i stanął na wysokości zadania.

To właśnie Andrzej Duda był pierwszym przywódcą obcego państwa, który po rosyjskiej inwazji przemawiał w ukraińskim parlamencie. Zdjęciam na których głowa państwa przytula się do Wołodymyra Zełenskiego przejdą do historii polityki.

Na plus z pewnością można zapisać również dobre relacje z Donaldem Trumpem, jednak głównie podczas jego pierwszej kadencji. Ostatnia wizyta polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i ekspresowa rozmowa niemal na korytarzu, wywołała falę kpin.

Sondaż. Tak Polacy oceniają Andrzeja Dudę

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Wprost, zapytaliśmy Polaków, jak oceniają prezydenturę Andrzeja Dudy. Jak się okazuje, zdania w tej kwestii są mocno podzielone.

40,5 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia głowę państwa (23,3 proc. „dobrze” a 17,2 proc. „raczej dobrze”). Przeciwnego zdania jest 40 proc. respondentów (29 proc. „źle” a 11,9 proc. „raczej źle”). Aż 16,1 proc. badanych wskazało odpowiedź „ani dobrze, ani źle” a 2,5 proc. nie ma w tej kwestii sprecyzowanych poglądów.