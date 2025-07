Paraliż kolejowy Polski już niedługo? Kolejarze zapowiadają wielki protest

Między 28 a 30 lipca, w 17 lokalizacjach: na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Śląsku, Małopolsce, Wielkopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej, Zachodnim Pomorzu czy Kujawach, odbędzie się strajk kolejarzy. „Formą będą pikiety z zajęciem pasów ruchu drogowego” – przekazał prezydent ZMM.

Leszek Miętek tłumaczy, że protest to „reakcja na dramatyczną sytuację w spółce PKP CARGO SA” (Polskie Koleje Państwowe Cargo Spółka Akcyjna). Wskazuje ponadto na „systemową i wieloletnią politykę rządu wymierzoną przeciwko kolei – głównie w sektorze przewozów towarowych”.

Ogólnopolski strajk kolejarzy na horyzoncie. „Masowe zwolnienia, likwidacja zakładów i demontaż sieci”

Szef związku zaapelował do pracowników, by rozważyli udział w akcji. Wydarzenie ma jasny cel: „Obronę miejsc pracy oraz przyszłości kolejowych przewozów towarowych w naszym kraju”. „Skutki tej polityki to masowe zwolnienia, likwidacja zakładów, oraz demontaż całych sieci transportowych i technologicznych. To nie są czarne scenariusze – to proces, który już trwa. Jeśli nie zareagujemy teraz, może dojść do absolutnej katastrofy całego sektora kolejowych przewozów towarowych w Polsce!” – prognozuje Miętek.

Na stronie ZMM pojawił się też ws. krótki wpis. Dowiadujemy się z niego, że protesty ruszą między 28 a 30 lipca, a także między 31 lipca a 1 sierpnia. „Obecna polityka państwa prowadzi do degradacji kolei, zmniejszenia oferty przewozowej, a co za tym idzie, zwolnień i problemów społecznych i gospodarczych! Lobby samochodowe, któremu ulegają politycy, niszczy bezpieczny, wydajny i ekologiczny środek transportu, jakim jest kolej” – czytamy.

Pracownicy kolei mają dość „ignorowania głosu środowisk kolejarskich”

Przedstawiciele związku zawodowego wskazują, że „90 proc. dróg dla transportu ciężarowego pozostaje w Polsce bezpłatna, podczas gdy przewoźnicy kolejowi płacą jedne z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury w Europie”.

„Do stopniowej likwidacji potencjału transportu kolejowego w Polsce” prowadzi wg ZMM „najdroższa w Unii Europejskiej energia trakcyjna, brak rzeczywistego wsparcia dla przewozów towarowych, ignorowanie głosu środowisk kolejarskich” czy rosnąca „dominacja lobby samochodowego”.

