Złoty Pociąg wraca na tory. Tajemnice, skarby i duchy w Zamku Książ

Złoty Pociąg od lat ściąga na Dolny Śląsk poszukiwaczy i fanów historii. Ostatnie tygodnie minęły w cieniu prac zespołu „Złoty Pociąg 2025”, który przekazał do wiadomości publicznej sensacyjne informacje o swoich odkryciach i uzyskał zgodę od Lasów Państwowych na prowadzenie prac w okolicach Wałbrzycha.

Letni Festiwal Tajemnic. Złoty Pociąg – 10 lat później

Na początku sierpnia miłośnicy historii będą mieli wyjątkową okazję, aby spędził czas na wakacyjnej zabawie. Na Zamku Książ w Wałbrzychu odbędzie się piąta edycja Letniego Festiwalu Tajemnic. Imprezę zatytułowano „Złoty Pociąg – 10 lat później”, nawiązując do informacji sprzed dekady o odkryciach poszukiwaczy. Imprezę zaplanowano na 2-3 sierpnia 2025. Festiwal skierowany jest zarówno do dorosłych, jak i do dzieci.

Jedną z atrakcji wydarzenia będzie inscenizacja załadunku skarbu do Złotego Pociągu. Widzowie zaproszeni zostaną do tuneli znajdujących się pod zamkiem.

Złotemu Pociągowi poświęcone zostaną prelekcje i spotkania z ekspertami. O historii Złotego Pociągu oraz pracach sprzed dekady opowiedzą badacze i historycy. Jednym z gości jest współodkrywca sprzed 10 lat – Piotr Koper.

Zamek Książ. Nocne zwiedzanie i warsztaty dla dzieci

Letni Festiwal Tajemnic będzie miał również bogatą ofertę dla najmłodszych. Dla dzieci zaplanowano szereg aktywności, m.in. budowanie modeli pociągów, tworzenie map skarbów czy zajęcia archeologiczne.

Odwiedzający zamek będą mogli również zapoznać się z wystawą poświęconą poszukiwaniom Złotego Pociągu z 2015 roku. W ręce gości trafią również do przetestowania georadary, a eksperci opowiedzą o poszukiwaniach skarbów z ich wykorzystaniem.

Organizatorzy zaplanowali również inne, dodatkowe atrakcje. Wśród nich nocne zwiedzanie z duchami, odwiedziny w podziemiach zamku czy wystawa poświęcona Bursztynowej Komnacie.

