Matecki udostępnił film i oznaczył Dobrzyńskiego. Niespodziewana reakcja

Od czerwca do lipca członkowie Ruchu Obrony Granic zjeżdżali się na granicę polsko-niemiecką, by przyglądać się pracy służb. Inicjatywa społeczna, powołana formalnie przez kontrowersyjnego Roberta Bąkiewicza – byłego prezesa Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” – twierdzi, że na zachodzie dochodzi do masowej i nielegalnej migracji.

O sytuacji na granicy rozpisuje się również m.in. Dariusz Matecki – poseł Prawa i Sprawiedliwości. 24 lipca opublikował na platformie X materiał wideo, który pokazuje moment prowadzenia przez ŻW czynności wobec cudzoziemców. Wskazał, że zdarzenie miało miejsce w okolicy stolicy Zachodniego Pomorza. „Kilka kolejnych osób podobno uciekło w pole. Panie Jacku Dobrzyński, czy mogę prosić o wyjaśnienie, kim są ci ludzie? Czy są w Polsce legalnie?” – zwrócił się do rzecznika prasowego ministra spraw wewnętrznych i administracji (którym znowu jest – przypomnijmy – Marcin Kierwiński).

Jacek Dobrzyński: Kto pyta ten nie błądzi

Rzecznik MSWiA podszedł do tablicy po wywołaniu przez posła prawicy. Poinformował, że w czwartek, w okolicy południa, patrol mobilny Straży Granicznej i ŻW zatrzymał do kontroli samochód osobowy. Czynności prowadzone były w rejonie zjazdu z autostrady A6 w kierunku Kołbaskowa i przy granicy z Niemcami. „Funkcjonariusze SG zatrzymali pięć Erytrejek i Ukraińca, który kierował tym pojazdem” – wskazał Dobrzyński.

Wbił też szpilkę. „Kto pyta ten nie błądzi” – stwierdził. Matecki odparł,, że „rolą posła jest pytać o takie rzeczy, a rolą rzecznika na nie odpowiadać”.

Do 2 kobiet wzywano zespół ratownictwa medycznego

SG również opublikowała ws. komunikat prasowy.

„W południe, w rejonie Kołbaskowa, patrol SG i ŻW zatrzymał do kontroli drogowej samochód, którym kierował obywatel Ukrainy. Przewoził on pięć kobiet podających się za obywatelki Erytrei. Do dwóch z nich wezwano karetkę pogotowia (jedną z nich przewieziono do szpitala). Wszystkie osoby zostały zatrzymane” – czytamy na X.

