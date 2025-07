Spalone ciało na drodze. Zmiana zarzutów dla księdza. Arcybiskup „błaga o przebaczenie”

60-letni proboszcz z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach w gminie Tarczyn usłyszał w piątek zarzut zabójstwa 68-letniego kolegi. Dzień później prokuratura poinformowała jednak o zaostrzeniu zarzuty. Teraz jest to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Ksiądz podejrzany o zabójstwo. Nowe informacje

Prokuratura ujawniła też, że zatrzymany kapłan przyznał się do winy. To on odpowiada za śmierć 68-latka, którego zwęglone ciało znaleziono na jednej z dróg w województwie mazowieckim. Jak się okazuje, ksiądz miał dożywotnio opiekować się znajomym mężczyzną i w zamian za darowiznę zorganizować mu miejsce do życia. Do konfliktu doszło, kiedy nie mogli dojść do zgody w sprawie odpowiedniego lokum.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź ujawniła w sobotę, że 24 lipca ksiądz spotkał się z 68-latkiem, by raz jeszcze podjąć temat wyboru mieszkania na terenie Warszawy. Mężczyźni znali się około 25 lat.

— Doszło do sprzeczki. Podejrzany wskazał, że w celu załagodzenia sytuacji obaj wybrali się na przejażdżkę. Zatrzymali się w przypadkowym miejscu, wysiedli z samochodu, tam nadal rozmawiali na temat mieszkania. Kiedy emocje nabrały mocnego charakteru, podejrzany wyjął siekierę i uderzył pokrzywdzonego, który upadł na ziemię, potem zadał mu kolejne ciosy i oblał benzyną, po czym podpalił – opowiadali prokuratorzy.

Proboszcz się przyznał. Arcybiskup błaga i przebaczenie

Podczas przesłuchania w prokuraturze ksiądz proboszcz przyznał się do winy i wyraził skruchę. Komentujący całą sprawę arcybiskup Adrian Galbas z Archidiecezji Warszawskiej pisał w oświadczeniu, że jest „przybity i zdruzgotany wiadomością”.

„Wszystkich księży Archidiecezji Warszawskiej proszę, aby już dziś podjęli osobistą pokutę i modlitwę ekspiacyjną” – nalegał w komunikacie. „W najbliższą niedzielę uczyńmy to wspólnie – po każdej Mszy Świętej w całej Archidiecezji. Krew zamordowanego brata woła do Boga. My błagajmy Boga o przebaczenie – i błagajmy o przebaczenie ludzi. Ja sam o to błagam” – podkreślał.

