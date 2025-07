Pod dawny dom Nawrockiego przyjeżdża limuzyna. „Jego mama jest przywożona, z obstawą”

Na samym wstępie „Fakt” zaznaczył, że Karol Nawrocki na własnym podwórku przegrał z Rafałem Trzaskowskim, zdobywając w II turze 42,3 proc. poparcia na osiedlu Siedlce. Wspomniano też, że mieszkańcy bali się mówić o szefie IPN pod imieniem i nazwiskiem, ale anonimowo mieli sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia.

Gdańsk. Karol Nawrocki oczami mieszkańców Siedlec

– Ja tu mieszkam od 20 lat. Karola Nawrockiego kojarzę niestety ze złej strony. Chodził tu kiedyś ze swoim wielkim psem i szczuł go na inne małe czworonogi. On w ogóle nie powinien zostać tym prezydentem, ktoś z taką przeszłością nieciekawą ma rządzić krajem i zapewniać mu bezpieczeństwo? To kpina. Ja tu mieszkam obok, widziałam go niedawno, powiem pani, że jego mama to tu teraz takimi luksusowymi samochodami jest przywożona, z obstawą – opowiadała pani Anna.

Pani Joanna okazała się przeciwniczką przyszłego prezydenta z Gdańska. – Moje zdanie jest takie, że najlepiej, jakby nic nie robił. Byle jak najmniej wstydu i obciachu i żeby jak najmniej się odzywał, bo nic mądrego do powiedzenia, to ten człowiek nie ma. Mieszkam tu od dziecka. Znamy Karola Nawrockiego, niestety ze złej strony – podsumowała.

Co powinien zrobić Karol Nawrocki jako prezydent? „Ustąpić”

Swojego dawnego sąsiada broniła za to pani Katarzyna. – Ja też zagłosowałam na Karola Nawrockiego. Pokładam w nim nadzieję. Jestem samotną matką, uważam, że więcej powinien zrobić dla takich osób, jak ja – mówiła.

Monika była jednak przeciwnego zdania. – Ustąpić powinien. Wszyscy, którzy w Trójmieście mieszkają, są świadomi tego, co się starano ukrywać na temat Karola Nawrockiego. Krajem nie powinna rządzić osoba, która wykorzystywała kobiety, wykorzystywała starszych ludzi. Takie jest moje zdanie – stwierdzała.

Pani Bożena nie była zwolenniczką Nawrockiego, jednak nie przekreśliła jego prezydentury na starcie. – Głosowałam za drugą opcją, ale skoro już prezydentem został Karol Nawrocki, to powinien rządzić sprawiedliwie. Żeby nie było tak, jak ostatnio z prezydentem Dudą, że trzymał tylko z jedną stroną sceny politycznej – zaznaczała.

