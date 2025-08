Giertych wbija szpilę Dudzie. „To był rzeczywisty zamach”

W środę na urząd prezydenta RP zostanie zaprzysiężony Karol Nawrocki. Oznacza to, że obecnie urzędujący Andrzej Duda straci immunitet.

W ironicznym wpisie we wtorek, na portalu X, wspomniał o tym Roman Giertych (KO).

„Prokuraturze przypominam, że jutro Andrzej Duda traci immunitet. Sprawa braku odebrania przysięgi od trzech sędziów TK powinna zostać przywrócona z całą siłą Państwa. To był rzeczywisty zamach” – podkreślił polityk.

Przypomnijmy tę sprawę. Cofnąć należy się do 2015 roku. Roman Hauser, Krzysztof Ślebzak i Andrzej Jakubecki – zostali wybrani przez Sejm VII. kadencji na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Jednak prezydent Duda odmówił odebrania od nich ślubowania.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku potwierdził, że wybór trzech sędziów (Hausera, Jakubeckiego, Ślebzaka) był zgodny z Konstytucją i że prezydent miał obowiązek niezwłocznie odebrać od nich ślubowanie.

Andrzej Duda tego nie zrobił, łamiąc w ocenie wielu konstytucjonalistów zasadę trójpodziału władzy.

Następnie zaprzysiągł nowych kandydatów wybranych przez nowy Sejm, co doprowadziło do głębokiego kryzysu praworządności w Polsce.

Był to punkt zapalny kryzysu konstytucyjnego, który doprowadził między innymi do upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, osłabienia zaufania do państwa prawa, konfliktu z instytucjami Unii Europejskiej (m.in. Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej), czy pierwszych sankcji wobec Polski w ramach procedury art. 7 Traktatu o UE.

