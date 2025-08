Minister sprawiedliwości o wejściu do rządu. „Najtrudniejsza decyzja”

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w programie „Fakty po Faktach” w TVN24 opowiedział o emocjach związanych ze swoich wejściem do rządu.

– To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu i nie ukrywam tego. Rzeczywiście bardzo byłem związany z tą moją misją w sądach – powiedział.

Były sędzia zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia reform i komunikacji ze społeczeństwem.

– Albo spróbujemy teraz dotrzeć do społeczeństwa, zreformować sądy, albo nie znajdziemy sobie miejsca w tym kraju i będziemy musieli ratować się emigracją lub wylądujemy w więzieniach – stwierdził minister.

Minister Waldemar Żurek o reformie KRS. „Jest kilka ścieżek”

Jedną z istotnych reform, o jakich rozmawiał Waldemar Żurek była zmiana legislacji dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa.

– Rzeczywiście musimy wykonać ten wyrok i jest kilka ścieżek – poruszył temat minister. Poinformował, że powstaje zespół roboczy do koordynacji działań, którego prace nadzorować będzie Maciej Berek.

– Tutaj musi być zgoda wynegocjowana, bo wtedy mam pewność, że będę mógł to zrealizować – dodał Waldemar Żurek, mając na myśli wspólne stanowisko odnośnie do KRS wypracowane w koalicji rządzącej.

Andrzej Duda o nowym ministrze. „Ewidentna radykalizacja”

O zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości w Polsat News spytano prezydenta Andrzeja Dudę. W jego ocenie powołanie do rządu byłego sędziego to „ewidentna radykalizacja”.

– Minister miesza wiedzę prawną z polityką – dodał Andrzej Duda.

– Uważam, że jeśli Premier Tusk myśli, że radykalizacja działań to jest to, czego oczekują polscy wyborcy, to jest w błędzie – skomentował prezydent.

Andrzej Duda był równie krytyczny w swojej ocenie dotychczasowej pracy rządu Donalda Tuska.

– Uważam, że to nie jest dobry czas dla Polski, m.in. przez zablokowanie dużych inwestycji – powiedział.

