Nawrocki powołał kierownictwo KPRP i BBN. Same znane nazwiska

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił nazwiska swoich najbliższych współpracowników w Pałacu Prezydenckim. Szefem jego kancelarii został Zbigniew Bogucki. To polityk PiS z województwa zachodniopomorskiego, który przez pewien czas sam wskazywany był jako potencjalny kandydat partii do startu w wyborach. Ostatecznie zaangażował się w kampanię po stronie Nawrockiego. W latach 2020-2023 pełnił m.in. funkcję wojewody zachodniopomorskiego.

