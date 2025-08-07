Nawrocki powołał kierownictwo KPRP i BBN. Same znane nazwiska
W czwartek 7 sierpnia Karol Nawrocki powołał w Pałacu Prezydenckim kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaskoczeń nie było?

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił nazwiska swoich najbliższych współpracowników w Pałacu Prezydenckim. Szefem jego kancelarii został Zbigniew Bogucki. To polityk PiS z województwa zachodniopomorskiego, który przez pewien czas sam wskazywany był jako potencjalny kandydat partii do startu w wyborach. Ostatecznie zaangażował się w kampanię po stronie Nawrockiego. W latach 2020-2023 pełnił m.in. funkcję wojewody zachodniopomorskiego.

