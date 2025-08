Jaka będzie Polska Nawrockiego? „Wojna polsko-polska” vs. „potrzebna zmiana konstytucji”

W środę 6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i oficjalnie został prezydentem Polski.

Następca Andrzeja Dudy wygłosił orędzie, w czasie którego poruszył wiele wątków politycznych. Zapowiedział też chęć stworzenia nowej konstytucji.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Czy będzie prezydentem wszystkich Polaków?

Będąc w Sejmie, zapytaliśmy polityków o komentarze dotyczące zaprzysiężenia i kolejnych lat z konserwatywną głową państwa.

Czy Karol Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków?

– Pan prezydent Nawrocki mówił to wielokrotnie – będzie przekonywać wszystkich, nawet tych, którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego. To różni go od Donalda Tuska – nikogo nie wyklucza. Ma jasne stanowisko w wielu kwestiach, od gospodarki przez politykę zagraniczną, obronność, sprawy światopoglądowe, ale nigdy nie gardzi drugim człowiekiem – ocenił Andrzej Śliwka (PiS).

Według Barbary Oliwieckiej (Polska 2050) istnieje konieczność współpracy z nowym prezydentem.

– Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było. Jeżeli prezydentura Karola Nawrockiego zamieni się w wojnę polsko-polską, czyli wszyscy z obozu prezydenta przeciwko rządowi, na tym ucierpią Polacy – ostrzegła. Jak dodała, „marszałek Hołownia potrafi i wie, jak współpracować”. – Może służyć naprawdę dobrą radą.

Podobne zdanie ma jej partyjny kolega Paweł Śliz. – Bez współpracy nie da się wprowadzić ustawy i dobrych zmian. Mam nadzieję, że prezydent nie będzie przeciwko tym, które próbujemy wprowadzić.

Czego spodziewa się on po nowym prezydencie?

– Mam nadzieję, że będzie odważny, żeby zreformować, naprawić wymiar sprawiedliwości, bo 10 lat prezydenta Dudy i 8 lat Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że sądownictwo jest naprawdę w katastrofalnym stanie. Prezydent jest na końcu ścieżki legislacyjnej i to on będzie musiał złożyć podpisy pod ustawami.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Będzie nowa konstytucja?

Jednym z postulatów Karola Nawrockiego ogłoszonym podczas orędzia jest stworzenie nowej ustawy zasadniczej do 2030 roku.

– Myślę, że zaskoczył nie tylko ławy koalicji rządowej, ale także opozycji, a więc środowiska, z którego się wywodzi. O zmianie konstytucji, o dobrym prawie dla Polek i Polaków zawsze warto rozmawiać, ale przede wszystkim pan prezydent Nawrocki powinien skoncentrować się na tym, aby przestrzegać konstytucji, aby działać w ramach swoich kompetencji, aby nie wchodzić z tymi kompetencjami w obszar dedykowany polskiemu rządowi – mówił Patryk Jaskulski (KO).

Dodał, że „ma nadzieję, że Nawrocki nie tylko w zapowiedzi, ale także i w praktyce będzie próbował rozmawiać z polskim rządem, który jest gotowy do dyskusji o każdej jednej ustawie, która będzie wychodziła z polskiego Sejmu, bo te reformy mają poprawić życie Polkom i Polakom”.

Zbigniew Kuźmiuk (PiS) uważa, że „zmiana konstytucji jest potrzebna”.

– Widzimy, w jakiej sytuacji dziś jest Polska i jak łamane były instytucje, również te, które wpisane były w obecną konstytucję. Chociażby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale i Prokuratura Krajowa – zaznaczył, nawiązując do kwestii konfliktu na stanowisku prokuratora krajowego.

