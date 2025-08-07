Do Polski zmierza wyż Ines. Wszystko wywróci do góry nogami

W najbliższych dniach nad Polską należy spodziewać się zachmurzenia i opadów deszczu. To wszystko odwróci się jednak o 180 stopni, gdy do Polski wkroczy wyż Ines – pisze portal Onet. To układ wysokie ciśnienia, który niesie ze sobą suche, stabilne i ciepłe warunki atmosferyczne.

Wyż Ines doprowadzi do wzrostu temperatury. Termometry wskazać mogą lokalnie nawet 30 st. Celsjusza, ale nie na długo. Inez oznacza też brak czyste, bezchmurne niebo, a więc zero burz i towarzyszących im opadów.

To spodoba się Polakom. Sensacyjna prognoza pogody

W rozmowie z Interią Michał Kowalczuk – synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego wskazał, że w najbliższy weekend (sobota i niedziela) „głównie na południu jest szansa na temp. ok. 30℃”. W ocenie eksperta IMGW "za bardzo nie widać" jednak "szans na dłuższy okres z upałami".

A co czeka nas po 9 i 10 sierpnia? Według prognoz instytutu, który podlega ministerstwu infrastruktury Dariusza Klimczaka, z poniedziałku na wtorek (11-12 sierpnia) czeka nas "zachmurzenie małe lub bezchmurnie". "Temp. minimalna na przeważającym obszarze od 9°C do 13°C, cieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej – ok. 16°C. Najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, ok. 8°C. Temp. maksymalna od 21°C; 24°C na północy do 26°C; 28°C w centrum i na południu; chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, ok. 18°C" – czytamy.

Nawet 34°C!

Czyste niebo bez chmur ujrzymy także z wtorku na środę (12-13 sierpnia). Ponadto termometry wskażą maks. "od 25°C; 27°C na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu, ok. 30°C na znacznym obszarze kraju – do 32°C i 34°C miejscami na południowym zachodzie" – ustalili synoptycy. Taka sytuacja utrzyma się, a im bliżej środka tygodnia, tym temp. mogą jeszcze nieznacznie wzrosnąć.

