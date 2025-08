Dobre wieści pogodowe. W te dni zbliżymy się do „afrykańskich upałów”

Prognoza na najbliższe dwa dni nie zachwyca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy podaje, że w czwartek zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a na północy okresami duże lub, miejscami, słabe. Mieszkańcy Polski doświadczą przelotnych opadów deszczu, a na termometrach zobaczą do 21 stopni Celsjusza (na północy) i do maksymalnie 25℃ (na południowym wschodzie).

A w piątek? Zachmurzenie będzie „małe i umiarkowane”, a na zachodzie i północy nawet „duże”. Ponadto miejscami na północy pojawią się „słabe, przelotne opady deszczu”. Temperatura na północy może dojść do 23℃, a na południowym wschodzie do maks. 28℃.

Pozostaje nadzieja w weekendzie. W sobotę i piątek poczujemy coś w rodzaju namiastki „afrykańskich upałów”. Na termometrach zobaczymy lokalnie ponad 30℃. Jeśli tak się stanie, po niezbyt przyjemnej pogodzie między 6 a 8 sierpnia w dniach 9-10 sierpnia być może poczujemy w końcu nieco prawdziwego, gorącego lata.

IMGW. Synoptyk ma słodko-gorzkie wieści. Jaka pogoda będzie nam towarzyszyła w ten weekend?

Michał Kowalczuk – ekspert z IMGW – w rozmowie z Interią podzielił się prognozą pogody na ten weekend. Posiłkując się zebranymi danymi wskazał, że „głównie na południu jest szansa, iż pojawią się temperatury około 30 st. Celsjusza”.

Następnie, w późniejszych porach, termometry wskażą „od 23 do 27℃”. Synoptyk zapowiada, że „raz będzie troszeczkę chłodniej, a raz cieplej”. – Ale tutaj nie widać za bardzo szans na dłuższy okres z upałami – ocenia.

Według długoterminowej prognozy IMGW, opartej o dane European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), 33. tydzień roku, czyli ten od 11 do 17 sierpnia, temp. oscylowały będą wokół 22-27℃. Potem, co siedem dni, będą stopniowo spadały – w ostatnim tyg. ósmego miesiąca 2025 roku średnie temp. w Polsce wyniosą ok. 21-26℃..

