Wójt rezygnuje z inwestycji, bo mieszkańcy bali się uchodźców. „Mam już dosyć. Szok”

Sześć gminnych mieszkań wspomaganych miało powstać w miejscowości Smołdzino niedaleko Słupska. Projekt, który opracował tamtejszy Ośrodek Pomocny Społecznej, zakładał, że będą to lokale dla mieszkańców gminy, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na swoją sytuację zdrowotną, niepełnosprawność czy wiek. Mieli oni zamieszkać w lokalach jednoosobowych z salonem z aneksem kuchennym, oddzielną sypialnią i łazienką.

„Zamiast kierować do Domów Pomocy Społecznej osoby starsze z terenu gminy, będą mogły one zamieszkać w mieszkaniach jednoosobowych, w których będą realizowane usługi społeczne, wsparcie asystentów, wsparcie w dowozie do lekarza, specjalisty” – informowały lokalne władze w komunikacie, który pojawił się pod koniec lipca. „Projektowana przestrzeń zapewni mieszkańcom komfort, prywatność oraz poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie stworzy warunki do prowadzenia możliwie samodzielnego życia z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnego wsparcia” – dodawały.

I podkreślały: „W mieszkaniach będą mogli zamieszkać tylko i wyłącznie mieszkańcy z gminy Smołdzino”.