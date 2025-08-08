Kuriozalna próba wtargnięcia do Polski. Migranci zostali nagrani. „Stojąca toaleta”

Straż Graniczna w najnowszym raporcie poinformowała, że w czwartek 7 sierpnia doszło do ponad 160 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. „Wobec 32 osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia” – czytamy w komunikacie na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Po raz kolejny odnotowano także przejawy agresji wobec polskich patroli, w kierunku których cudzoziemcy rzucali kamieniami.

Kryzys na granicy z Białorusią. Kolejne incydenty, jest nagranie

We wcześniejszym raporcie Straż Graniczna podkreśliła, że „na granicy polsko-białoruskiej utrzymuje się wysoka presja migracyjna”. „Każdego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej podejmują działania związane z przeciwdziałaniem próbom nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców” – podkreślono.

W środę 5 sierpnia doszło do ok. 200 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. „Zdarzenia związane z nielegalną migracją miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki Straży Granicznej w Michałowie, Białowieży, Płaskiej, Narewce, Mielniku oraz Czeremsze. Migranci próbowali sforsować techniczną barierę oraz podjęli próbę forsowania granicy przez rzekę graniczną Istoczanka oraz brzegiem jeziora granicznego Szlamy. W rejonie działania Placówki SG w Czeremsze próbowali pokonać zabezpieczenia granicy, wykorzystując stojącą toaletę. Mężczyźni ci zostali ujęci kilkaset metrów od linii granicy. Całe zdarzenie było nagrywane przez osobę stojącą po białoruskiej stronie” – czytamy.

Straż Graniczna udzieliła pomocy dwóm migrantom, którzy potrzebowali opieki medycznej. Zatrzymanych zostało trzech pomocników i organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. Obywatele Gruzji, Ukrainy i Polski usiłowali przewieźć 11 cudzoziemców na zachód Europy.

