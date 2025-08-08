Prezydent Nawrocki podpisał projekt ustawy. Chodzi o „PIT zero”

Prezydent Nawrocki w piątek w Kolbuszowej na Podkarpaciu złożył w kwiaty przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny. Następnie, w obecności zgromadzonych mieszkańców, podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą tak zwanego PIT-u 0 proc. dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

Zerowy PIT. Nawrocki zgłasza kolejną inicjatywę ustawodawczą

– To nic więcej, jak wywiązywanie się przeze mnie ze swoich obietnic wyborczych i mojego kontraktu z wami. I tak będzie wyglądać cała ta prezydentura. Ja z wami, moi kochani rodacy, umówiłem się na Plan 21 i na kontrakt podatkowy i zamierzam go realizować – mówił Karol Nawrocki, ogłaszając swoje działanie.

Zgodnie z założeniami projektu, ustawa miałaby wprowadzić zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Tacy rodzice mieliby nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty 140 tys. zł rocznie na osobę. Łącznie dwoje rodziców mogłoby więc skorzystać z kwoty wolnej wynoszącej 280 tys. zł. Szacunkowy koszt proponowanych zmian dla budżetu określono na poziomie 15-29 mld zł rocznie.

– Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin – dzisiaj i zawsze. Polska rodzina to podstawowa komórka społeczna, ale także gwarancja naszej tożsamości, wartości i ciągłości trwania Rzeczypospolitej – dodawał prezydent. Dzień wcześniej w Kaliszu podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

