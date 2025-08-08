Nawrocki w nieformalnym stroju w oknie Belwederu. Krzyknął jedno zdanie

W środę 6 sierpnia odbyły się uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Następca Andrzeja Dudy wygłosił orędzie, w którym zwrócił się do obywateli – zarówno tych, którzy wspierali go w czasie kampanii, a także tych, którzy głosowali na innych kandydatów.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. „Głos narodu polskiego”

– Rzeczpospolita jest dobrem wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje naród. Witam dziesiątki, tysiące obywateli i obywatelek państwa, których widziałem przed Sejmem. Witam te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję też tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w demokratycznym święcie wyborczym 1 czerwca – powiedział Karol Nawrocki.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Tak przebiegały uroczystości

W dalszej części orędzia Karol Nawrocki podkreślił, że jest świadomy ogromnej odpowiedzialności, która została mu powierzona. – Stoję tutaj, w polskim Sejmie, świadomy także podziałów w polskim życiu politycznym i społecznym. Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z tymi podziałami i zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew tym podziałom, podejmując zawsze decyzję, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych, czy partyjnych emocji – zapewnił prezydent.

Karol Nawrocki w oknie Belwederu. Miał nieformalny strój

W piątek 8 sierpnia przed Belwederem, gdzie tymczasowo zamieszkał nowy prezydent, zgromadziła się grupa jego zwolenników z biało-czerwonymi flagami. Kamery Polsat News zarejestrowały Karola Nawrockiego w oknie Belwederu – w nieformalnym stroju, w koszulce bez rękawów. Prezydent mówił do zgromadzonych, ale ze względu na odległość nie było go dobrze słychać.

– Będę wychodził za pół godziny – krzyknął w pewnym momencie, po czym pomachał do zgromadzonych. Po upływie kilkunastu minut Karol Nawrocki, ubrany w garnitur, pojawił się przed bramą Belwederu. Porozmawiał ze swoimi zwolennikami, a jeden z mężczyzn, który przyjechał z rodziną ze Świnoujścia, otrzymał od prezydenta książkę.

