Karol Nawrocki w oknie Belwederu. Były szef BOR reaguje. „Nie powinno to tak wyglądać”

W ubiegłym tygodniu odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Następca Andrzeja Dudy wygłosił orędzie, w którym zwrócił się do Polaków, którzy na niego głosowali, ale także tych, którzy chcieli, aby wybory wygrał inny kandydat.

– Rzeczpospolita jest dobrem wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje naród. Witam dziesiątki, tysiące obywateli i obywatelek państwa, których widziałem przed Sejmem. Witam te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję też tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w demokratycznym święcie wyborczym 1 czerwca – powiedział Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki w oknie Belwederu. Ekspert: Nie powinno to tak wyglądać

Pod koniec ubiegłego tygodnia przed Belwederem, gdzie tymczasowo zamieszkał nowy prezydent, zgromadziła się grupa zwolenników z biało-czerwonymi flagami. Kamery Polsat News zarejestrowały Karola Nawrockiego w oknie rezydencji – w nieformalnym stroju, w koszulce bez rękawów. – Będę wychodził za pół godziny – krzyknął w pewnym momencie prezydent. Po upływie kilkunastu minut Karol Nawrocki, ubrany w garnitur, pojawił się przed bramą Belwederu, gdzie porozmawiał ze swoimi zwolennikami.

O to, czy pojawienie się prezydenta w oknie Belwederu nie naraża jego bezpieczeństwa, „Fakt” zapytał gen. Mariana Janickiego. – Moim zdaniem nie powinno to tak wyglądać. Ja nie spotkałem się z taką sytuacją. Moja kariera w BOR przebiegała podczas kadencji kilku prezydentów i nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby prezydent z okna machał, czy coś mówił do ludzi. Myślę, że ktoś z najbliższego otoczenia pana prezydenta powinien zareagować – powiedział były szef BOR (służby, która w 2018 r. została zastąpiona przez Służbę Ochrony Państwa).

Jak podkreślił gen. Janicki, w grę wchodzi bezpieczeństwo głowy państwa. — Pan prezydent może tego nie wiedzieć, może mieć dobre chęci, chcieć rozmawiać z obywatelami, ale na pewno nie w tej formie — podsumował był szef BOR.

