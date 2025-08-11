Niezależny czy pod wpływem PiS? Tak Polacy widzą Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki wygrał w wyborach prezydenckich, pokonując w drugiej turze głosowania Rafała Trzaskowskiego. Były już prezes Instytutu Pamięci Narodowej startował jako kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W najnowszym badaniu, które zrealizowała Opinia24 dla RMF FM, zapytano respondentów, czy Karol Nawrocki jako prezydent będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości.

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Nowy prezydent ma powód do namysłu

9 proc. respondentów wskazało wariant „zdecydowanie tak”, a 19 proc. – „raczej tak”. W sumie to 28 proc. odpowiedzi. Przeciwnego zdania jest w sumie 44 proc. ankietowanych, w tym 26 proc. zdecydowanie nie wierzy w to, że nowy prezydent będzie samodzielny i niezależny od PiS, a 18 proc. – „raczej nie” wierzy w taki scenariusz. 14 proc. badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie, a kolejne 14 proc. ankietowanych wybrało wariant „ani tak, ani nie”.

Karol Nawrocki w orędziu, które wygłosił po zaprzysiężeniu, zwrócił się do Polaków – zarówno tych, którzy na niego głosowali, jak i tych, którzy chcieli, aby następcą Andrzeja Dudy został ktoś inny. Podkreślił także, że jest świadomy ogromnej odpowiedzialności, która została mu powierzona.

– Rzeczpospolita jest dobrem wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje naród. Witam dziesiątki, tysiące obywateli i obywatelek państwa, których widziałem przed Sejmem. Witam te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję też tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w demokratycznym święcie wyborczym 1 czerwca – powiedział Karol Nawrocki.

– Stoję tutaj, w polskim Sejmie, świadomy także podziałów w polskim życiu politycznym i społecznym. Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z tymi podziałami i zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew tym podziałom, podejmując zawsze decyzję, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych, czy partyjnych emocji – zapewnił prezydent.

