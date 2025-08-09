Konfederacja języczkiem u wagi. Polacy w sondażu mówią jednym głosem o zaskakującej koalicji

Koalicja Obywatelska 30,1 proc., PiS – 28,7 proc., Konfederacja 14,6 proc., a Lewica 7,1 proc. To wyniki sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z końca lipca. Gdyby taki był rezultat wyborów parlamentarnych, wówczas to od Konfederacji zależałoby, która z dwóch czołowych partii w Polsce mogłaby stworzyć rząd. Oczko w stronę Konfederacji puszczał ostatnio Jarosław Kaczyński, ale Sławomir Mentzen odrzucił warunki stawiane przez prezesa PiS.

Koalicji z KO nie wykluczył za to Przemysław Wipler. Agencja SW Research sprawdziła na zlecenie portalu rp.pl, czy zdaniem Polaków taki sojusz w ogóle jest realny. 57,3 proc. uczestników sondażu na ten moment wyklucza, aby to właśnie te partie stworzyły nowy rząd. Przeciwnego zdania jest z kolei 18,5 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie potrafiło wyrazić 24,2 proc. respondentów.

Wspólne rządy KO i Konfederacji? Kolejny sondaż na „nie”

Taki rozkład sondaży sprawia, że Koalicja Obywatelska rozgląda się za alternatywami. Jednym z posłów Donalda Tuska ma być wystawienie na premiera Radosława Sikorskiego. Na ten moment Polacy także nie wierzą w taki scenariusz. Zgodnie z ostatnim badaniem wierzy w to 24,3 proc. osób. Takiego ruchu nie spodziewa się 36,7 proc. uczestników sondażu, a 38,9 proc. było niezdecydowanych.

Badanie przeprowadzono przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel od 5 do 6 sierpnia 2025 r. Analizą objęto 800 dorosłych internautów. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy. Jej strukturę skorygowano przy użyciu wagi analitycznej tak, aby odpowiadała strukturze pełnoletnich Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

