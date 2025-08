Kaczyński „politycznym gangsterem”? „Najgrzeczniejszym z aniołków to prezes w polityce nie jest”

Marcin Mastalerek w Polsat News odniósł się relacji PiS i Konfederacji. Wszystko zaczęło się od Prawa i Sprawiedliwości, które zaprezentowało „Deklarację Polską”. Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji, że propozycja jest skierowana przede wszystkim do Konfederacji. Przypomniał, że Karol Nawrocki podczas kampanii prezydenckiej podpisał zaproponowaną przez Sławomira Mentzena deklarację toruńską.

Mentzen odpowiedział prezesowi PiS, że to jego partia potrzebuje Konfederacji i to oni przedstawią własne warunki w stosownym czasie. Mentzen nazwał też kilkukrotnie Kaczyńskiego w nagraniu „politycznym gangsterem”. – W polityce najważniejsza jest konsekwencja i to na wiele lat. Jeśli ktoś nie potrafi 14 lat wytrzymać w polityce, będąc konsekwentnym, to może by chociaż dwa lata wytrzymał – ocenił Mastalerek.

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy o słowach prezesa PiS sprzed lat. „Chyba o tym zapomniał”

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy przypomniał, że lider Prawa i Sprawiedliwości po przegranych wyborach parlamentarnych w 2023 r. zapowiedział odbudowanie zdolności koalicyjnych. Zdaniem Mastalerka Kaczyński „chyba o tym zapomniał”. – Rozumiem, że doszło do całkowitej zmiany strategii, o 180 stopni i teraz dalej jest wiara w to, że ten koalicjant nie będzie potrzebny, że sami dostaną jako PiS ponad 40 proc. i po prostu wygrają wybory – zaczął szef gabinetu głowy państwa.

Według Mastalerka „gdyby Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej Nawrockiego zachowywało się jak wobec Konfederacji jak teraz, to nigdy wyborcy tej partii nie zagłosowaliby przeciwko Tuskowi i na Nawrockiego. Szef gabinetu Dudy odniósł się też do słów Mentzena, że PiS niszczy koalicjantów. – Koalicjant jest tak silny, na ile sobie pozwala większej partii na działania. Najwidoczniej koalicjanci, których miało PiS, byli niedoświadczeni, nie mieli pomysłu na siebie – tłumaczył Mastalerek.

Sławomir Mentzen ostro o Jarosławie Kaczyńskim. Marcin Mastalerek zabrał głos

Szef gabinetu prezydenta zauważył, że Mentzen „nie jest już otaczany peanami przez polityków Prawa i Sprawiedliwości”. – Dziś skończyło się i teraz Sławomir Mentzen będzie wrogiem. Ja nie wiem, do czego to doprowadzi, kupię sobie popcorn – przyznał Mastalerek. Szef gabinetu Dudy w kontekście słów lidera Konfederacji o Kaczyńskim przyznał, że „pewne rzeczy można powiedzieć inaczej”. – Nie oszukujmy się, najgrzeczniejszym z aniołków to prezes w polityce nie jest – zakończył Mastalerek.

