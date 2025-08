TVP oberwała nawet od polityków koalicji. W tle materiał o Dudzie

„10 lat prezydentury Andrzeja Dudy. 10 lat zależności od prezesa Prawa i Sprawiedliwości [chodzi o Jarosława Kaczyńskiego – przyp. red.], negowania wyroków europejskich i obsadzania wymiaru sprawiedliwości ludźmi, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć. Akty łaski i akty nieprzyjazne wobec Unii Europejskiej” – stwierdzono w opisie filmu. Wideo Telewizja Polska opublikowała m.in. na platformie X. Był on również odtworzony w trakcie czwartkowego odcinka „Niebezpiecznych związków” (gospodarzami programu są dziennikarze: Dorota Wysocka-Schnepf i Grzegorz Nawrocki).

Co na to politycy? Stacji oberwało się nie tylko od opozycji, ale także od parlamentarzystów będących w Koalicji 15 Października.

TVP podsumowała 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy. „Maszynka propagandowa”

Zanim przejdziemy do komentarzy poszczególnych osób, przypomnijmy słowa Marka Czyża, który 20 grudnia 2023 wygłosił słynne oświadczenie na antenie TVP. Tego dnia Telewizja „przejęta” została przez nowe władze, co miało związek z wygranymi przez Platformę Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę wyborami parlamentarnymi. Dziennikarz (prowadzący m.in. „19:30”, która zastąpiła „Wiadomości”) obiecał, że od teraz stacja „zamiast propagandowej zupy” będzie serwowała widzom „czystą wodę”.

Paulina Matysiak – posłanka Razem – nawiązała do tych słów. „Trzeba było chociaż nie ściemniać z czystą wodą” – czytamy na X. Materiał nie przypadł do gustu także Annie Żukowskiej, przewodniczącej Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. „Oczywistym jest, że ta telewizja jest tylko dla mniej więcej połowy wyborców – albo dla tych, albo dla tamtych. Nic tu się nie zmieni. Nie wierzę w to” – skwitowała. Gorzkich słów użył również szef Razem. „Telewizja publiczna Donalda Tuska. To czym się ta wasza maszynka propagandowa różni od pisowskiej, uśmiechnięta koalicjo?” – zwrócił się z retorycznym pytaniem do polityków u władzy, od których jego partia się odcięła.

„Nie podoba mi się prymitywizm”

Materiał skomentował nawet sam poseł Roman Giertych z PO. „Nie znoszę Dudy, ale nie podoba mi się prymitywizm tego materiału” – przyznał były minister edukacji.

