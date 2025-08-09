Radosław Sikorski „delfinem” Donalda Tuska? Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

Pozycja Donalda Tuska zaczęła spadać po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach. Jednocześnie notowania Radosława Sikorskiego wystrzeliły w górę. Minister Spraw Zagranicznych po rekonstrukcji rządu został wicepremierem. W kuluarach pojawiają się głosy o tym, że Sikorski jest szykowany na „delfina” premiera, czyli jego następcę, gdyby notowania Koalicji Obywatelskiej zaczęły pikować przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Pojawiły się również pomysły, że szef polskiej dyplomacji mógłby być szefem rządu w scenariuszu tworzenia koalicji z Konfederacją. Agencja SW Research sprawdziła na zlecenie Onetu, co o sprawie sądzą Polacy. Tylko 24,3 proc. ankietowanych wierzy, że Sikorski zastąpi Tuska na stanowisku premiera w tej kadencji. Przeciwnego zdania jest 36,7 proc. respondentów. Opcję „trudno powiedzieć/nie mam zdania” wybrało z kolei 38,9 proc. uczestników sondażu.

Według medialnych plotek gdyby zmiana miała się wydarzyć, to doszłoby do niej na rok przed wyborami. Jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej powiedział anonimowo „Super Expressowi” kilka dni temu, że „premier chce mieć szefa MSZ po swojej stronie, bo widzi, że będzie ciężko wygrać z prawicą spod znaku PiS i Konfederacji w 2027 roku”. Sikorski miałby wtedy podnieść KO i „dać nowe otwarcie w walce z prawicą”.

Ministra Spraw Zagranicznych chwaliła posłanka Marta Golbik, zdaniem której „nadaje się na każde stanowisko”. Zdradziła, że była zwolenniczką, aby to właśnie Sikorski kandydował na prezydenta, bo ma wiedzę, doświadczenie i format. Wątpliwości co do szefa polskiej dyplomacji nie miał Bronisław Komorowski, który wypowiedział się o nim w podobnym tonie. – Nie ma w naszym kraju funkcji, w której Sikorski nie byłby przydatny – ocenił były prezydent.

Badanie zrealizowano od 5 do 6 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

