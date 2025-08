Sikorski nie wytrzymał po słowach Kaczyńskiego. „Cyniczna menda”

Podczas spotkania z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku prezes partii – Jarosław Kaczyński – mówiąc o polityce międzynarodowej i kierunku, w którym zmierza Polska, nawiązał m.in. do żydowskiego pochodzenia małżonki ministra spraw zagranicznych, polityka Platformy Obywatelskiej – Anne Applebaum.

– Dzisiaj świat idzie na prawo. I Polska też, na szczęście, idzie na prawo. To widać we wszystkich badaniach. Wobec tego oni być może też będą próbowali udawać, podkreślam to słowo: udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski – mówił 3 sierpnia Kaczyński. W dalszej części mówił, że już teraz szef MSZ „udaje”. Następnie przeszedł do jego żony, dziennikarki, laureatki Nagrody Pulitzera za książkę „Gułag” (opowiada ona o historii systemu obozów pracy przymusowej, funkcjonujących za czasów istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). – Można się śmiać, ale on [Sikorski – red.] przecież w tej chwili działa w ten sposób, że jego małżonka, wiecie, kim jest, pisze książkę „Matka Polka” [w której opowiada o sobie – red.] – kontynuował, śmiejąc się.

Reakcja szefa resortu spraw zagranicznych? Opublikował krótki, acz mocny wpis na X.

Sikorski odpowiada Hołdysowi. „Tu bym bronił prezesa Kaczyńskiego”

„Kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie [Kaczyński – red.] całował mnie po rękach, a Anne Applebaum wychwalał za »Gułag« i nie tylko. A teraz ją atakuje, puszczając oko do antysemitów. Nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda [która ma korzenie żydowskie – ze strony ojca i dziadka, a także śląskie – ze strony babci – przyp. red.]” – wskazał.

Słowa prezesa PiS nie przypadły do gustu też Zbigniewowi Hołdysowi. „Kaczyński jest antysemitą. Gdyby nie był, nie wypuściłby z ust haniebnych słów o Applebaum. Jego wewnętrzne »ja« by mu nie pozwoliło. Ale on wolał polecieć [Mieczysławem] Moczarem i [Władysławem] Gomułką z 1968 r. Okropne. Na szczęście mamy rok 2025, Anne jest wybitną publicystką i analityczką. Do tego Polką (naturalizacja!), ma znakomitego (także intelektualnie) męża, jest potrzebna Polsce i światu – ufam, że się chamstwem Kaczyńskiego nie przejmie. A mnie, cóż, tylko serce boli” – napisał na X znany muzyk (w latach 1977-1991 lider i główny kompozytor zespołu Perfect).

Hołdys doczekał się odpowiedzi od szefa MSZ. „Tu bym bronił prezesa Kaczyńskiego. Jest raczej cyniczną mendą, która dla zdobycia władzy gotowa jest użyć tak śmierci brata co antysemityzmu” – ocenił Sikorski.

