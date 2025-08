Kaczyński spiął się z dziennikarzem TVN. Poszło o Sikorskiego

Jarosław Kaczyński w niedzielę 3 sierpnia spotkał się z sympatykami PiS w Zabrzu. – Widać także w obecnej PO, całej KO pewne objawy kryzysu, jakiegoś poszukiwania, jakby z tego wyjść. Jak wygrać kolejne wybory, jak się utrzymać przy władzy, jak nie doprowadzić do tego, żeby to się rozpadło. I w tej chwili, to też było do przewidzenia, przynajmniej od pewnego momentu, rysuje się taki model bardzo charakterystyczny dla tej formacji, dla tej partii – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Otóż dzisiaj świat idzie na prawo, Polska też na szczęście idzie na prawo, to widać we wszystkich badaniach i wobec tego oni być może też próbowali udawać, że idą na prawo, a to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski. Tak, proszę państwa, można się śmiać, no ale on przecież w tej chwili działa w ten sposób, że jego małżonka, wiecie kim jest, pisze książkę „Matka Polka” – mówił Kaczyński.

Radosław Sikorski odpowiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu

Na te słowa zareagował jeszcze tego samego dnia szef MSZ. „Kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie całował mnie po rękach, a Anne Applebaum wychwalał za »Gułag« i nie tylko. A teraz ją atakuje, puszczając oko do antysemitów. Nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda” – skomentował w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.

Prezes PiS w poniedziałek został zapytany przez dziennikarzy o te słowa. – Nie wiem co miałem, ja w ogóle nie pamiętam tej wypowiedzi. Proszę wybaczyć, ale państwo po prostu szukają jakiegoś punktu zaczepienia do kolejnych ataków – stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS nie odpuszcza szefowi MSZ. „Nie można go traktować w najmniejszym stopniu poważnie”

Reporterka TVP Info zacytowała liderowi Prawa i Sprawiedliwości wpis szefa polskiej dyplomacji. – Ja jeszcze raz odpowiadam. Nie można tego pana traktować choćby w najmniejszym stopniu poważnie – ocenił Kaczyński. – Jeżeli pan na poważnie traktuje to, co mówi pan Sikorski, to współczuję panu – brzmiała z kolei odpowiedz prezesa PiS do dziennikarza TVN.

