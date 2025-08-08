Radosław Sikorski na niecodziennym nagraniu. Odniósł się do komentarzy internautów

Wicepremier z KO został nagrany podczas spożywania posiłku w „Przystanku Pierogarnia” na Nowym Świecie. Jak to w mediach społecznościowych, pod filmem szybko zaroiło się od komentarzy próbujących dogryźć politykowi.

Radosław Sikorski i pierogi. Polityk skomentował

Zwolennicy opozycji próbowali przypisać Sikorskiemu „samotność”, lub czepiali się wyboru potrawy oraz lokalu. Polityk nie zostawił tego bez odpowiedzi. Odniósł się zarówno do nagrania, jak i zgryźliwych komentarzy internautów.

„Potwierdzam i polecam Przystanek Pierogarnia na Nowym Świecie. Dobre pierogi, niedrogo i miła ukraińska obsługa” – pisał. Dopytywany, poinformował ciekawskich, że tego dnia jadł pierogi ze szpinakiem.

W związku z tą sytuacją dziennikarze postanowili przypomnieć, że Radosław Sikorski znajduje się w gronie polityków o największym zaufaniu opinii publicznej. W sondażu IBRiS dla Onetu z lipca tego roku zajął drugie miejsce z 42,2 proc. zaufania. Lepszy od niego był jedynie prezydent Karol Nawrocki z 46,8 proc.

Kto powinien prowadzić politykę zagraniczną Polski?

W Konstytucji RP są zapisy, które rozkładają akcenty dotyczące podziału kompetencji sprawowania polityki zagranicznej. W art.146 podano, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną państwa, a w art. 133 można przeczytać, że prezydent reprezentuje kraj w stosunkach międzynarodowych.

W najnowszym sondażu, który dla Onetu przeprowadziła pracownia SW Research, zadano Polakom następujące pytanie: „Kto Pani/Pana zdaniem powinien mieć decydujący wpływ na politykę zagraniczną Polski?”. 45,4 proc. respondentów wskazało na rząd, a konkretnie premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, a 36,6 proc. – prezydenta Karola Nawrockiego. 18 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Czytaj też:

„Wojna o krzesło”? Polacy rozstrzygnęli „spór” Tuska i Nawrockiego. Nowy sondażCzytaj też:

Sikorski nie wytrzymał po słowach Kaczyńskiego. „Cyniczna menda”