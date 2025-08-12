Znów gorąco na granicy polsko-białoruskiej. Pokazano nagranie ze szturmu na barierę

Jak podaje Podlaski Oddział Straży Granicznej, poprzedniej doby jej funkcjonariusze odnotowali ponad 120 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Najtrudniej było w rejonie placówki w Białowieży, gdzie próbowała przedrzeć się 35-osobowa grupa. Tam migranci mieli rzucać kamieniami w stronę polskich służb.

Kryzys graniczny. Kolejne próby sforsowania bariery

„Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były również przez funkcjonariuszy z placówek SG w Narewce, Michałowie i Czeremsze” – wyliczano w komunikacie. Dołączono także nagranie, pokazujące jedna z prób przekroczenia bariery granicznej.

Na filmie zobaczyć możemy, jak szybko i sprawnie działają migranci, którym pomagają białoruskie służby. Przy pomocy zaledwie dwóch sztuk materiału są w stanie stworzyć sobie stopień, by wspiąć się wyżej oraz zabezpieczyć szczyt płotu, na którym położony jest drut kolczasty.

Straż Graniczna podała także, że we wtorek 12 sierpnia nad ranem w rejonie placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych dwie kolejne grupy migrantów próbowały przedostać się do naszego kraju. „Większość cudzoziemców, którzy wczoraj nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę, na widok interweniujących polskich służb, wycofała się w głąb Białorusi” – informowano w komunikacie.

