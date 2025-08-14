Wielki pożar na Kaszubach. Strażak wpadł do środka hali z ośmiu metrów

W środę 13 sierpnia przed godziną 16.00 doszło do pożaru akumulatorowni na poddaszu zakładu przetwórstwa drobiu w miejscowości Kawle w woj. pomorskim. Jak informował na konferencji prasowej rzecznik KW PSP Gdańsk Jakub Friedenberg pożar został wykryty przez system alarmowy. Około 200 pracowników ewakuowało się samodzielnie i nie było osób poszkodowanych.

Podczas działań gaśniczych zaginął doświadczony strażak z jednostki OSP w Sierakowicach, który brał udział w pierwszej fazie działań i próbował rozpoznać zdarzenia. Jak przekazał na konferencji prasowej po godz. 22.00 nadbrygadier dr inż. Grzegorz Szyszko (zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który osobiście monitorował przebieg akcji gaśniczej) mężczyzna wpadł do środka hali z wysokości około siedmiu, ośmiu metrów.

Strażak był odpowiednio zabezpieczony w specjalną odzież, miał butle z powietrzem i ochronę układu oddechowego. W pewnym momencie na miejscu zdarzenia było nawet 68 zastępów straży pożarskiej. Po północy w nocy ze środy na czwartek Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że sytuacja pożarowa nie stanowi już zagrożenia dla pozostałych obiektów.