Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole. Doszło do eksplozji

Do niebezpiecznych wydarzeń doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia niedaleko miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Łukowie wynika, że tuż przed godziną 2 w nocy dyżurny jednostki został powiadomiony o eksplozji, do której doszło na jednym z pół kukurydzy.

Eksplozja na polu. Z okiem wypadły szyby

Jak się okazuje, spadł tam niezidentyfikowany obiekt. – Odnaleźliśmy w polu kukurydzy miejsce, gdzie mogło dojść do eksplozji póki co nieznanego nam elementu – przekazał Marcin Józwik z łukowskiej policji w rozmowie z Polsat News.

Przedstawiciele policji dodali, że promieniu kilkudziesięciu metrów natrafili na porozrzucane liczne nadpalone plastikowe i metalowe elementy.

Portal Łuków.TV podał, że na miejscu zajścia powstał krater, znaleziono także obiekt przypominający śmigło. Aktualnie policjanci pracują nad zabezpieczeniem terenu i porozrzucanych elementów.

Eksplozja była na tyle silna, że w trzech pobliskich domach wypadły szyby z okien. Szczęśliwie w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Do sieci trafiło nagranie, na którym uchwycono moment eksplozji.

twitter

Tajemniczy obiekt spadł na pole. Rząd i wojsko reagują

W rozmowie z Polskim Radiem wiceszef MSWiA Czesław Mroczek przekazał, że czynności prowadzi również ABW, a także wojsko oraz inne państwowe służby. Polityk podkreślił, że chociaż na chwilę obecną nie udało się ustalić, czym jest tajemniczy obiekt, to nie ma żadnych dowodów ani wystarczających przesłanek aby twierdzić, że jest to pocisk. Wiceminister zapewnił również, że okoliczni mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie, ponieważ nie ma żadnego zagrożenia dla ich zdrowia, życia czy domów.

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do MON według wstępnych ustaleń wojska w nocy z wtorku na środę nie doszło do żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tym samym nie była to najprawdopodobniej rakieta lub dron, które wleciały do Polski zza wschodniej granicy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ze wstępnych ocen wynika, że znaleziony obiekt może stanowić element starego silnika ze śmigłem.

Czytaj też:

Grupa kolonistów topiła się w morzu. O krok od „największej tragedii w historii...”Czytaj też:

Szokujący zwrot ws. porwania niemowlęcia. „Nieścisłości w zeznaniach matki”