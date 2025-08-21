Karol Nawrocki poleci do USA, a potem w dalszą trasę. Wiadomo, gdzie złoży kolejną wizytę

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker powiedział w Kanale Zero, że Karol Nawrocki „wracając z Waszyngtonu – zgodnie z tym, co zapowiedział w kampanii wyborczej – odbędzie także oficjalną wizytę w Watykanie i spotka się z papieżem Leonem XIV 5 września”. Szef Gabinetu Prezydenta przypomniał, że to zobowiązanie padło podczas pierwszej debaty w Końskich.

Nawrocki zaznaczył wtedy, że chciałby, aby jego pierwsza wizyta zagraniczna, gdyby został prezydentem, odbyła się w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Stolicy Apostolskiej. – Jak rozmawiałem także z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem, jak on wtedy tego słuchał podczas debaty, to pomyślał sobie, że rzeczywiście, ciężko będzie miał ten minister, który będzie musiał zorganizować taką wizytę – mówił Szefernaker.

Karol Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV wracając od Donalda Trumpa

Szef Gabinetu Nawrockiego tłumaczył, że trudności wynikają z synchronizacji kalendarzy głów państwa, czy Ojca Świętego. – Ale udało się – stwierdził Szefernaker. Współpracownik prezydenta wracając do wizyty w Stanach Zjednoczonych podkreślił, że „trwają do niej przygotowania, więc ciężko wskazywać konkrety związane z agendą tej wizyty”. – Ale w kwestii bezpieczeństwa będą niezwykle ważne – zaznaczył.

Szefernaker wyjaśniał, że szef Biura Polityki Międzynarodowej Nawrockiego „właśnie jest w drodze do Waszyngtonu i będzie w piątek odbywał spotkania przygotowujące tę wizytę”. – Najważniejszy jest polski interes. Jedno nie wyklucza drugiego. Można mieć dobre relacje z innym prezydentem, a jednocześnie bardzo mocno stawiać polski interes. Jestem przekonany, że Donald Trump będzie to także rozumiał – podsumował szef Gabinetu Prezydenta RP.

