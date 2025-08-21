Nawrocki okiwa Tuska? Pokazano plik dokumentów. „Do pracy, Panie Premierze”

W czwartek 21 sierpnia Karol Nawrocki poinformował, że nie złoży podpisu pod tzw. ustawą wiatrakową. W jej treści znalazły się m.in. zapisy dotyczące zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r.

Pierwsze weto Karola Nawrockiego. Szybka reakcja Tuska

– Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej – argumentował swoją decyzję Karol Nawrocki.

Prezydent poinformował również, że podpisany został projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, literalnie wyjęty z ustawy, która została zawetowana. – W tej ustawie, która została zawetowana, są rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku 2025 r., jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta – podkreślił.

Decyzja Karola Nawrockiego wywołała lawinę komentarzy. Głos w sprawie zabrał m.in. Donald Tusk. „Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków – dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy” – napisał szef polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Bogucki odpowiada premierowi. Pokazał plik dokumentów

Kilka godzin później szef Kancelarii Prezydenta RP zwrócił się do Donalda Tuska. „Panie Premierze, zła wola to lobbystyczne zapisy dot. wiatraków szkodliwe dla społeczności lokalnych, Armii Polskiej i kierowców, a niekompetencja to wrzucenie do tej ustawy w niekonstytucyjnym trybie zapisów dot. osłon przed wysokimi cenami energii” – napisał Zbigniew Bogucki w mediach społecznościowych.

„Już jest projekt ustawy Pana Prezydenta w Sejmie, który chroni Polaków przed drogą energią, którą funduje Pana rząd. Zatem do pracy, Panie Premierze, na rzecz Polaków, a nie lobbystów” – zakończył. Do wpisu Zbigniew Bogucki dodał zdjęcie, na którym widać kilka stron projektu ustawy dotyczącej ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

