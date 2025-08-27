Posłowi KO całkiem puściły nerwy. Zaczęło się od zdjęcia żołnierza

Jak często w tego typu internetowych awanturach, zaczęło się niepozornie. Poseł Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej zamieścił w sieci wzruszające zdjęcie młodego żołnierza w ukraińskim mundurze, śmiącego w okopie z kotem w ramionach.

Zdjęcie ukraińskiego żołnierza zapoczątkowało spór polityków

„Panie Prezydencie może Jego Matka z młodszym rodzeństwem jest w u nas, zabierz jej 800+” – komentował fotografię (zachowaliśmy niezmienioną pisownię). Odwoływał się tym samym do prezydenckiego weta, które pozbawiło świadczenia 800+ obywateli Ukrainy, którzy chronią się u nas przed wojną.

Pod zdjęciem pojawił się wpis wiceprezesa PiS Tobiasza Bocheńskiego. „Bezczelny. Niech Pan sprawdzi czy jest w Polsce i poprosi małżonkę o odpalenie części z miliona złotych KPO, które przyznał jej firmie Wasz rząd” – odpowiadał zaczepnie. Nawiązywał do afery ze środkami z KPO na wsparcie branży hotelarskiej i gastronomicznej. Zauważono, że pieniądze te często przeznaczane były na niekoniecznie niezbędne wydatki.

„Skończony kłamco moja Żona aplikowała o 470 tys i jeszcze ani grosza nie dostała a jeżeli chodziło Ukraińców to będę im pomagał do póki walczą z Ruskimi a Ty hipokryto onuco ruska zamknij ryj” – odpisał poseł KO (znów zachowaliśmy pisownię oryginalną).

Na taką wiadomość europoseł Bocheński odpowiedział tylko jednym znakiem graficznym. Pod wpisem wściekłego polityka KO pozostawił emoji, przedstawiające charakterystyczną, płaczącą ze śmiechu twarz.

Nawrocki zawetował pomoc dla Ukraińców

Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek 26 sierpnia ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie będzie nowelizacji przepisów, które miały przedłużyć ochronę tymczasową dla osób, uciekających przed wojną z Rosją. Planowano, że taka ochrona potrwa co najmniej do 4 marca 2026 roku. Karol Nawrocki stwierdził, że Polski nie stać na taką samą pomoc, jaką oferowała do tej pory. Zapowiedział własne propozycje odnośnie przyznawania obywatelstwa i wypłat 800 plus dla zatrudnionych uchodźców.

