Ukraina niespodziewanie luzuje przepisy. Chodzi o młodych mężczyzn

Premier Ukrainy ogłosiła we wtorek poważną zmianę w zasadach przekraczania granicy kraju w czasie stanu wojennego. Według nowych zasad mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat będą mogli swobodnie opuszczać terytorium Ukrainy.

„Dotyczy to wszystkich obywateli w odpowiednim wieku” – pisała Swyrydenko w mediach społecznościowych. Zaznaczała przy tym, że nowe zasady odnoszą się również do tych obywateli, którzy wyjechali z kraju wcześniej, przed wejściem w życie nowych przepisów.

Skąd taka zmiana? „Chcemy, aby Ukraińcy w jak największym stopniu utrzymywali więzi z Ukrainą. Zmiany zaczną obowiązywać następnego dnia po oficjalnej publikacji uchwały” – wyjaśniała polityk.

Dlaczego Ukraińcy luzują przepisy?

To projekt, który poznaliśmy dopiero w poniedziałek 25 sierpnia. Do komisji przekazała go Rada Najwyższa Ukrainy. „Duża liczba obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 18 do 25 lat, którzy pracują lub studiują za granicą, nie mogła wrócić do swoich rodzin w Ukrainie od ponad trzech lat, ponieważ z powodu ustalonych ograniczeń nie byliby w stanie ponownie opuścić Ukrainy” – tłumaczono w uzasadnieniu.

Autorzy projektu zwracali też uwagę na zjawisko wysyłania 17-letnich synów za granicę w obawie przed zatrzymaniem ich w kraju po osiągnięciu pełnoletności. Przypomnijmy, że obecnie w Ukrainie obowiązkowi poboru podczas mobilizacji nie podlegają osoby poniżej 25. roku życia. W projekcie zdecydowano jednak, że wolne przemieszczanie się dotyczyć będzie mężczyzn do 22. roku życia.

